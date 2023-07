Jogadora alemã rechaça desculpas a Neymar: ‘Não preciso me justificar’

NA No Ataque - Estado de Minas

Sophia Kleinherne admitiu supresa com repercussão de críticas a Neymar - (crédito: Reprodução/Instagram @sophia.kleinherne)

A zagueira alemã Sophia Kleinherne, convocada para a Copa do Mundo Feminina, manteve as críticas a Neymar. Anteriormente, em entrevista à revista Playboy, a atleta de 23 anos declarou que nenhuma jogadora fica no ‘chão por dois ou três minutos’ em simulação como o atacante brasileiro.

Nesta quinta-feira (20/7), em entrevista coletiva, Kleinherne revelou surpresa com a repercussão da declaração e descartou pedido de desculpas ao jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira.

“Eu tinha certa expectativa, mas não esperava que esse comentário se tornasse tão viral no Brasil. Acho que, na Alemanha, soou diferente. Todos que me conhecem sabem o que eu quis dizer. Não foi nenhuma crítica ao Neymar. Sabemos o que Neymar representa ao Brasil. O comentário foi interpretado de forma diferente”, iniciou a defensora do Eintracht Frankfurt.

“Mas, como eu disse, mantenho meu comentário. Não é algo pelo qual eu precise me justificar ou pedir desculpas”, complementou Kleinherne.

Críticas às simulações de Neymar



Em entrevista às vésperas da Copa do Mundo Feminina, Sophia Kleinherne comparou o comportamento dos homens no futebol e citou Neymar como exemplo.

“Não é uma crítica aos homens. Eles alcançaram tal proporção de interesse que não podem permitir tudo a eles. Nós conseguimos inspirar as pessoas com nosso futebol honesto. Acredito que nem sempre tiramos tanto proveito de certas situações. Não conheço nenhuma ‘Neymar feminina’, nenhuma jogadora que fique no chão dois ou três minutos”, declarou à Playboy, com bom-humor.

“Os novos espectadores notam que oferecemos um rendimento no mesmo nível, com paixão e motivação. Além disso, não se sabe tanto sobre nós quanto sobre os homens. Eles têm uma presença na mídia constante, mas nós somos mais acessíveis”, concluiu.

Alemanha na Copa do Mundo Feminina



Campeã mundial em 2007, a Alemanha estreia nesta edição da Copa do Mundo contra o Marrocos, nesta segunda-feira (24/7), em Melbourne, na Austrália. As alemãs ainda enfrentarão Colômbia e Coreia do Sul pelo Grupo F do Mundial.