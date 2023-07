Olimpia demite Diego Aguirre antes de duelo contra o Flamengo

PM Paulo Martins*

A demissão do técnico uruguaio Diego Aguirre do Olimpia, nesta quinta-feira (20/7) é a segunda saída antes da disputa do mata-mata da Libertadores. Com o início das oitavas de final previsto para a primeira semana de agosto, o clube paraguaio tem pouco tempo para acertar a transição no comando antes de encarar o Flamengo, no próximo dia 3, no Maracanã.

O Decano seguiu os passos do Internacional, que decidiu pela troca de Mano Menezes por Eduardo Coudet entre segunda-feira (17/7) e quarta-feira (19/7). Aguirre, inclusive, foi treinador dos gaúchos em 2021. Os paraguaios, porém, ainda não têm um profissional cotado para assumir o cargo. O Colorado encara o River Plate em 1º de agosto, em Buenos Aires, e, na semana seguinte, fecha a eliminatória no Beira-Rio.

O treinador charrúa durou menos de quatro meses à frente do clube de Assunção, com 24 jogos disputados - nove vitórias, sete empates e oito derrotas. Apesar de se classificar de forma invicta no Grupo H da Libertadores, teve um mau desempenho no Apertura do Campeonato Paraguaio, fechando a 20 pontos do campeão Libertad. Em nota, o time agradeceu o trabalho feito e elogiou o comandante: “Um profissional íntegro, um trabalhador incansável, uma excelente pessoa. Desejamos êxitos nos projetos futuros”.

O Olímpia caiu para o San Lorenzo — time da segunda divisão paraguaia — nos pênaltis, pela terceira fase da Copa Paraguai, nesta quarta-feira (19/7).



