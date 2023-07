GP da Hungria de F1: equipes se ajustam e esperam férias de verão

PM Paulo Martins*

Alpha Tauri's Australian driver Daniel Ricciardo sits in his car at the Hungaroring race track in Mogyorod near Budapest on July 20, 2023, ahead of the Formula One Hungarian Grand Prix. (Photo by Ferenc ISZA / AFP) - (crédito: AFP)

Pendente de algum fator para se tornar atrativo a cada ano, o Grande Prêmio da Hungria agradece o momento da temporada para ser um balizador às vésperas das férias de verão da Fórmula 1. Antes da parada, a etapa no Circuito de Hungaroring, em Mogyorod, na Grande Budapeste, iniciada nesta sexta-feira (21/7), tem algumas dúvidas por sanar.

A maior expectativa está no retorno de Daniel Ricciardo ao grid, substituindo Nyck de Vries na Alpha Tauri. Depois de seis meses como reserva da Red Bull, o australiano almeja um assento no time principal para 2024, com a incerteza da renovação de Sergio Pérez pela equipe austríaca, em um dos assuntos da categoria durante o recesso.

E não à toa há ansiedade na resolução do tema: os taurinos prometem uma nova melhora para o traçado húngaro, impactando diretamente em uma melhora de dois décimos de segundo na performance geral. A distância atual de 208 pontos na tabela do Mundial de Construtores em relação à vice-líder, Mercedes, apoiada pela promessa de evolução em um carro praticamente imbatível, dá por perdida qualquer resistência na competição de escuderias, incluindo a batalha pelo título de pilotos, com Max Verstappen tendo o companheiro de equipe 99 pontos atrás.

Entre as brigas pela segunda melhor formação do pelotão, o barulho feito pela McLaren no GP do Reino Unido segue a chamar a atenção. Ainda é incerto se o carro de Woking se prenderá à briga com os grandes rivais, apesar do feito na etapa inglesa, com ambos integrantes pontuando juntos pela primeira vez na temporada.

Um balizador desta repentina reação é o descenso da Aston Martin e a mesmice nos ritmos de Ferrari e Mercedes. Além da manutenção na briga entre italianos e alemães, a família Stroll — do pai e proprietário Lawrence, e do filho e segundo piloto Lance — segue com problemas: a potência do começo da temporada começa a recair, sobretudo no rendimento do terceiro colocado do certame, Fernando Alonso.

O fim de semana tem treinos a partir desta sexta-feira (21/7), às 8h30 e às 12h, e no sábado (22/7), às 7h30, antes da classificação, às 11h. A corrida, no domingo (23/7), começa às 10h. O GP tem transmissão da Band e do BandSports.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima