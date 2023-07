NFL aprova venda do Washington Commanders a um novo dono; saiba quem é

PM Paulo Martins*

A estreia com o novo dono será em casa, no FedEx Field, em 10 de setembro, contra o Arizona Cardinals - (crédito: Getty Images via AFP)

O Washington Commanders terá novo proprietário. Nesta quinta-feira (20/7), a National Football League (NFL) aprovou, em sessão composta por donos dos demais times, a venda da equipe por US$ 6 bilhões para Josh Harris. Com isso, o antigo patrão, Dan Snyder, deixa o comando depois de 24 anos.



Na última vez em que a formação da capital dos Estados Unidos mudou de mandatário, a equipe conquistou o troféu da Divisão Leste da Conferência Nacional (NFC). De 1999 para cá, outros três títulos entraram no currículo, além de seis aparições nos playoffs, Isso sem somar as cinco taças de conferência (1972, 1982, 1983, 1987, 1991) e três edições do Super Bowl (1982, 1987 e 1991).

A última glória na NFC Leste foi com o nome Washington Redskins, nomenclatura mais longeva da história da franquia, adotada em 1937. Em 2020, ocorreu a alteração para Commanders — passando por Football Team, em transição para retirar um conceito pejorativo sobre os indígenas nativos. A equipe não ganhou nada com a identidade atual.

Durante a reunião, o comissário oficial da liga, Roger Goodell, deu as boas-vindas, aguardando por um futuro competitivo dos Comandantes. "Josh (Harris) será um grande aditivo à NFL. Tem recordes marcantes nos negócios, nos esportes e nas comunidades dele. Soa que fará de Washington forte e isto é bem-vindo", avaliou.

A estreia com o novo dono será em casa, no FedEx Field. Em 10 de setembro, às 14h, o time da capital americana receberá o Arizona Cardinals pela Semana 1 da Temporada Regular 2023.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima