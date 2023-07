Copa do Mundo: jogos do dia 2, escalações e onde assistir

CB Correio Braziliense

Identidade visual da nona edição da Copa do Mundo Feminina, na Austrália e Nova Zelândia - (crédito: Fifa/Divulgação)

Preparare-se para a segunda dose de emoções na Copa do Mundo. Na madrugada de quinta (20/7) para sexta-feira (21/7), mais três partidas agitam os gramados da Austrália e da Nova Zelândia. A expectativa é de uma jornada para lá de especial com a estreia da seleção mais vitoriosa do cenário feminino e da melhor jogadora do planeta bola.

O corujão do melhor futebol do mundo conta com o oferecimento de Alexia Putellas. Detentora de duas Bolas de Ouro e dois troféus do Fifa The Best, a meia será a responsável por guiar a Espanha na estreia, às 4h30, contra a Costa Rica. Às 22h, o tapete verde será estendido para Megan Rapinoe e companhia. Tetracampeãs, as estadunidenses encaram o Vietnã.

Filipinas x Suíça



Os debutes da Espanha de Alexia de Putellas e dos Estados Unidos de Megan Rapinoe são os pratos principais do segundo dia, mas, para contar o apetite por grandes jogos, os amantes do futebol terão uma especíe de “entrada” com o duelo entre Filipinas e Suíça, às 2h, no Dunedin Stadium, na Nova Zelândia. Para as asiáticas, esse é o jogo da vida. Afinal, elas jamais estiveram em uma Copa do Mundo. Conquistaram a vaga após a campanha semifinalista no torneio continental — foram derrotadas pela Coreia do Sul na decisão. A realidade da Suíça é um pouco diferente. As europeias estiveram na edição de 2015 no Canadá e estão se acostumando aos grandes palcos.

Prováveis escalações

Filipinas - McDaniel; Cesar Beard, Long e Randle; Sawick, Annes, Castaneda e Bolden; Friles, Quezada. Técnico: Alen Stajcic

Suiça - Thalmann; Aigbogun, Buhler, Stieli e Riesen; Reiterler, Sow, Crnogorcevic; Piubel, Bachman e Lehman. Técnica: Inka Grings

Quando: Sexta-feira (21/7), às 2h

Onde: Dunedim Stadium, Dunedim (NZL)

Transmissão: CazéTV e Fifa+

Espanha x Costa Rica



Programe o despertador ou simplesmente fique acordado, pois a melhor jogadora da atualidade desfilará pelos gramados da Copa do Mundo. O madrugadão coloca em cartaz ninguém menos que Alexia Putellas. A meio-campista de 29 anos desembarca para o segundo Mundial da carreira. Em 2019, na França, não marcou nenhum gol, mas foi até as quartas de final. Hoje, Putellas chega muito mais madura e à vontade, mas as lesões recentes podem ser um empecilho. Além da melhor do planeta, a atacante Jennifer Hermoso pede passagem.

Maior artilheira da seleção, a camisa 10 é um dos pilares e lideranças que podem diminuir a instabilidade com o técnico Jorge Vilda. Importante ressaltar que 15 jogadoras pediram a saída do dono da prancheta, alegando extremo desgaste emocional e físico nos trabalhos. Resultado: 13 delas não foram convocadas. Nada a ver com isso, a Costa Rica joga leve, como espécie de terceira força para alcançar às oitavas de final. As costa-riquenhas contam com o brilho e a experiência da meia Raquel Rodríguez.

Prováveis escalações

Espanha - Misa; Batlle, Codina, Ivana e Carmona; Bonmati, Abelleira e Putellas; Paralluelo, Caldentey e Hermoso. Técnico: Jorge Vilda.

Costa Rica - Solera; Guillen, Benavides, F. Villalobos e Del Campo; Villalobos, Alvarado, Rodriguez, Granados e Chinchilla; Herrera. Técnica: Amelia Valverde.

Quando: Sexta-feira (21/7), às 4h30

Onde: Wellington Regional, Wellington (NZL)

Transmissão: SporTV, CazéTV e Fifa+

Estados Unidos x Vietnã



A ansiedade norte-americana pela caça ao pentacampeonato contrasta com a lamentação pela “última dança” da craque Megan Rapinoe na Copa do Mundo. Aos 38 anos, a meia-atacante anunciou que 2023 representará o fim da trajetória de quase 20 anos dedicados ao futebol profissional. Na conquista do tetra há quatro anos, ela marcou seis gols em cinco jogos. Mas nem só de Rapinoe vivem os Estados Unidos. O país se orgulha de contar com outra fora de série: Alex Morgan. Portanto, estrelas em campo não faltarão. Longe de ter o mesmo prestígio, é aquele “penetra” que busca atrapalhar a festa das favoritas. A vitória é um sonho de distante, mas o empate pode ficar de bom tamanho.

Prováveis escalações

Estados Unidos - Naeher; Fox, Cook, Girma e Dunn; Sullivan, Sanchéz e Horan; Smith, Morgan e Thompson. Técnico: Vlatko Andonovski

Vietnã - Kim Thanh Than; Thu Tao Tran, Thu Thuong Luong, Diem My Le, Thu Tran e Loan Hoang; Bich Thuy Nguyen, Tran Thi Thuy Trang, Van Duong e Thanh Nha Nguyen; Huynh Nhu. Técnico: Mai Duc Chung

Quando: Sexta-feira (21/7), às 22h

Onde: Eden Park, Auckland (NZL)

Transmissão: SporTV, CazéTV e Fifa+