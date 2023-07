André Onana é o novo terceiro goleiro mais caro da história do futebol

GB Gabriel Botelho*

André Onana é o novo reforço do Manchester United - (crédito: Ozan Kose / AFP)

O goleiro André Onana é o novo reforço do Manchester United. O camaronês, de 27 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (20/7), como novo jogador dos Red Devils, em negociação que o tornou no terceiro arqueiro mais caro da história do futebol.

O jogador, ex-Inter de Milão, custou aos cofres vermelhos cerca de 55 milhões de euros (R$ 297 milhões), onde 51 milhões serão repassados à Internazionale, e os outros quatro residem em cláusulas extras. O contrato terá duração de cinco temporadas, com opção de extensão por mais uma. Ele usará a camisa de número 24.

Contando com os valores propostos como bônus, a operação só fica atrás das idas de Alisson ao Liverpool, em 2018, vindo da Roma por 62,5 milhões de euros, e de Kepa Arrizabalaga ao Chelsea, na mesma temporada, vindo do Athletic de Bilbao, por 80 milhões de euros.



O goleiro, assim como o atacante Antony e o zagueiro Lisandro Martínez, já havia trabalhado com o atual treinador da equipe, o holandês Erik Ten Hag, nos tempos de Ajax. Onana, ao chegar, destacou a satisfação em rever o comandante.

“O Manchester United tem uma longa história de goleiros incríveis, e agora darei tudo para criar meu próprio legado nos próximos anos. Estou animado com a oportunidade de trabalhar novamente com Erik ten Hag e mal posso esperar para fazer minha parte no sucesso que sei que ele está determinado a entregar neste grande clube de futebol”, disse, aos canais oficiais da nova casa.

O novo goleiro do clube de Old Trafford faz parte de uma revolução proposta por Ten Hag. Desde a chegada do comandante à cidade, o Manchester United realizou manobras bruscas para repaginar o elenco, mas que, até agora, têm surtido efeito.

Após se desfazer de nomes importantes como Cristiano Ronaldo e Paul Pogba, além de outros que marcaram época na equipe, como Jesse Lingard e Juan Mata, Ten Hag protagonizou mais uma mudança marcante: a saída do goleiro David de Gea, após 12 anos e 545 partidas com a tradicional camisa vermelha. À espera de uma proposta de renovação de contrato, o clube optou por liberar o espanhol.

Em apenas uma temporada no banco de reservas, o neerlandês deu à equipe o primeiro título de expressão desde 2017, a Copa da Liga Inglesa, conquistada diante do Newcastle, após vitória por 2x0. O camaronês, agora, chega para assumir o posto de goleiro titular do esquadrão inglês.

Protagonista da Inter de Milão na temporada do vice-campeonato europeu, Onana foi um dos responsáveis pelo sucesso recente do time italiano. Além dos títulos da Supercopa e da Copa da Itália, o atleta ostenta o recorde de cinco partidas sem sofrer gols em sete jogos de mata-mata. Neste recorte, a Internazionale sofreu apenas 4 gols.

Descoberto através de um projeto social criado pelo ex-atacante Samuel Eto’o, em Camarões, o goleiro se tornou atleta das categorias de base do Barcelona ainda durante a adolescência, onde chegou a atuar pela equipe sub-19, mas jamais estreou na equipe principal. Em 2015, se transferiu ao Ajax, e, após seis temporadas como profissional, rumou à Itália, em 2022.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima