O batismo de Messi: melhor do século 21 estreia hoje pelo Inter Miami

GB Gabriel Botelho*

Apresentado no último domingo, Lionel Messi jogará pela primeira vez com camisa de um time das Américas como profissional - (crédito: Photo by Hector Vivas / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

A espera acabou. Após uma novela envolvendo a chegada de Lionel Messi aos Estados Unidos, o anúncio oficial da contratação no último dia sete e a apresentação oficial do jogador eleito sete vezes melhor do mundo no último domingo, o camisa 10 finalmente debutará com a camisa do Inter Miami.

A estreia está marcada para a noite desta sexta-feira. O clube cor-de-rosa enfrentará o Cruz Azul do México pela primeira rodada da Leagues Cup. A competição envolve times da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX (México).

A partida começa às 21h (de Brasília), no DRV PNK Stadium, casa do clube americano. Segundo David Beckham, ex-jogador inglês e atual dono da equipe, Messi, mesmo que não comece a partida como titular, estará em campo.

"Messi vai jogar uma parte, mas isso (começar como titular) vai depender do técnico (Tata Martino) e do Leo se ele estiver preparado, porque sabemos que ele esteve fora algumas semanas com a família. Mas ele parece em forma, parece bem, mas vai precisar de tempo para se adaptar também”, afirmou, em coletiva.

A primeira partida na competição também marcará a estreia do volante espanhol Sergio Busquets. Anunciado pouco depois de Messi, o ex-jogador do Barcelona revela não ver a hora de se juntar novamente ao companheiro de tantos anos pelo clube catalão.

"Estou muito feliz em poder curtir o Leo (Messi) como um companheiro de equipe. Tivemos muitos anos no Barcelona juntos e foi muito bom, depois nos separamos. Agora, temos a oportunidade de estarmos juntos novamente, de curtir juntos e quero muito poder jogar com o melhor jogador da história do futebol", comemorou, em entrevista à Reuters.

A expectativa sobre a estreia de Messi é grande. Respinga no lado adversário. O técnico brasileiro Ricardo "Tuca" Ferretti, apesar de celebrar a presença do argentino em campo, ressaltou o desejo de impedir uma partida positiva do sete vezes melhor do mundo.

"É divertido competir contra um jogador (Messi) que é considerado um dos maiores entre os maiores da história do futebol. Isso é importante e, é claro, a pessoa quer vencer e, honestamente, não quer que ele se saia bem. Embora eu o admire, não quero que ele se saia bem contra mim. Quero que meu time se saia bem", explicou.

Em último lugar na tabela de classificação da zona leste da MLS, com apenas 18 pontos em 22 jogos e uma vitória nas últimas 10 partidas em todas as competições, os torcedores do Inter Miami certamente esperarão por uma melhora significativa da equipe com a chegada dos reforços.

Além deles, o time da Flórida também contratou mais um ex-Barcelona: o lateral esquerdo espanhol Jordi Alba, de 34 anos. O terceiro contratado, porém, ainda não tem data definida para estrear. Pela Leagues Cup, o Inter Miami está no Grupo 3 do Sul, contra Atlanta United e Cruz Azul.

O que é a Leagues Cup?

A Copa das Ligas, tradução livre para Leagues Cup, foi criada pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) com o objetivo de colocar frente a frente as equipes da MLS e da Liga MX, ou seja, times americanos, canadenses e mexicanos em uma só competição.

A edição de 2023 será a terceira do torneio, mas contará, pela primeira vez, com todas as equipes de ambas as ligas. Com sede nos Estados Unidos e no Canadá, a Copa terá início justamente nesta sexta-feira (21/7). A final está prevista para 19 de agosto.

Ao todo, serão 47 participantes, contando com os campeões da MLS Cup 2022 e da Liga MX 2022, LA FC e Pachuca, respectivamente. Estes últimos, porém, estão garantidos nas oitavas de final.

O restante está dividido em 15 grupos de três equipes cada. Os times brigarão por uma vaga na próxima fase. As chaves estão dividas por região, ou seja, serão três grupos da região oeste, quatro da região central, quatro da região sul e mais quatro da região leste do continente.

Os dois primeiros de cada conjunto estarão garantidos nas oitavas. Por vitória conquistada, cada equipe ganhará três pontos. Em caso de empate, os confrontos irão às penalidades, sem a necessidade de prorrogação. Nas disputas por pênaltis, serão distribuídos dois pontos ao time vencedor e um para o derrotado. Nas oitavas, os primeiros colocados enfrentarão os segundos de outras chaves.

Veja a distribuição por grupos e os times em disputa:

Oeste:

Oeste 1: Tigres UANL, Portland Timbers, San Jose Earthquakes

Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake, Seattle Sounders FC

Oeste 3: LA Galaxy, Club Leon, Vancouver Whitecaps FC

Central:

Central 1: América, Columbus Crew, St. Louis

Central 2: Puebla, Minnesota United , Chicago Fire

Central 3: Chivas Guadalajara, FC Cincinnati, Sporting Kansas City

Central 4: Nashville SC, Toluca, Colorado Rapids

Sul:

Sul 1: Austin FC, Mazatlán FC, FC Juárez

Sul 2: Santos Laguna, Orlando City, Houston Dynamo

Sul 3: Cruz Azul, Inter Miami CF, Atlanta United

Sul 4: FC Dallas, Necaxa, Charlotte FC

Leste:

Leste 1: Philadelphia Union, Club Tijuana, Querétaro

Leste 2: CF Montréal, Pumas, D.C. United

Leste 3: New York City FC, Atlas, Toronto FC

Leste 4: New York Red Bulls, Atlético de San Luis, New England Revolution

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima