Saiba quem é Ary Borges, autora dos dois primeiros gols do Brasil na Copa

Ary Borges marcou os dois primeiros gols do Brasil - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

O Brasil abriu o placar contra o Panamá na Copa do Mundo. Jogando o mundial da Fifa pela primeira vez, a meio-campista Ary Borges fez dois gols e é a primeira brasileira a marcar em jogo de estreia da Copa desde a jogadora Marta, que realizou o feito em 2003. Ary marcou o 1º gol aos 18 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Debinha. Já o segundo foi feito perto dos 40 minutos.

Ary é natural de São Luís, no Maranhão, e começou a carreira no Centro Olímpico, de São Paulo. Atualmente, defende o Racing Louisville, dos Estados Unidos. A carreira de Ary Borges começou no Centro Olímpico-SP, em 2015. Dois anos depois, foi para Recife, atuar pelo Sport-PE. No estado pernambucano, a meio-campista venceu o Campeonato Pernambucano. Em 2019, voltou à capital paulista, dessa vez, para jogar no São Paulo. Lá, conquistou o Brasileiro A2.

Em 2020, Ary Borges foi contratada pelo Palmeiras e permaneceu até o fim da temporada de 2022. Em 2021, venceu a Copa Paulista e, no ano seguinte, o Campeonato Paulista e a Libertadores. Em 2023, a jogadora foi para o atual e primeiro clube do exterior, o Racing Louisville, dos EUA.

A meio-campista é frequentemente convocada pela técnica Pia Sundhage. Desde o momento em que a sueca assumiu a Seleção, a Ary Borges já foi chamada em 15 oportunidades. Entre torneios e amistosos, a camisa 17 venceu a Copa América de 2022 pelo Brasil. Na base, jogou a Copa do Mundo Sub-20 em 2018 e, no mesmo ano, conquistou o Sul-Americano.

