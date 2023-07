Entrou no hall: Ary Borges é a 13ª com hat-trick em estreia na Copa

DQ Danilo Queiroz

Ary Borges comemora o terceiro gol contra o Panamá - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

A atuação de gala de Ary Borges na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia colocaram a jogadora em um patamar histórico na competição organizada pela Fifa. Com os três gols marcados na goleada tupiniquim sobre o Panamá, por 4 x 0 o outro foi de Bia Zanerrato), a camisa 17 entrou em um seleto hall de atletas com hat-trick na estreia.

Ary Borges é a 13ª jogadora a protagonizar o feito de marcar três vezes em partidas da primeira rodada em nove edições da Copa do Mundo. No âmbito da Seleção Brasileira, a meio-campista virou a quarta com hat-trick ao repetir os feitos de Pretinha e Sissi, ambas no Mundial de 1999, nos Estados Unidos, contra o México, e de Cristiane, autora de três gols na estreia tupiniquim diante da Jamaica, na edição de 2019, realizada na França.

A camisa 17 do time liderado pela técnica sueca Pia Sunhage ainda colocou o Brasil no mesmo patamar da Alemanha no quesito. A seleção europeia também tem quatro jogadoras autoras de hat-trick em estreias de Copa do Mundo. Sandra Smisek e Brigit Priz fizeram três gols na primeira rodada da edição de 2007, na China, na goleada impiedosa de 11 x 0 contra a Argentina. Anja Mittag e Célia Sasic entraram na lista em 2015, no Canadá, nos 10 x 0 contra Costa do Marfim.

Feliz com o desempenho, Ary Borges fez questão de colocar os pés no chão em busca de um resultado coletivo exitoso no Mundial. “É um sonho poder jogar uma Copa do Mundo. Com certeza, um dos melhores dias da minha vida. Estou muito feliz. Obviamente pelos três gols, mas principalmente pela estreia. Nada melhor do que começar a Copa com três pontos muito importantes. Estou realizada, mas é só o primeiro passo de um caminho longo”, ressaltou.

A italiana Carolina Morace (1991), a norueguesa Kristin Sandberg (1995), a japonesa Mio Otani (2003) e a camaronesa Gaëlle Enganamouit (2015) ampliam a lista de três gols em estreias. O melhor desempenho no quesito segue com a norte-americana Alex Morgan, autora de cinco gols na primeira partida dos Estados Unidos na edição de 2019, na França. O torneio de 2011 foi o único onde nenhuma jogadora conseguiu marcar tal quantidade de gols nos jogos de abertura.

1991

Carolina Morace - Três gols em Itália 5 x 0 Taipé

1995

Kristin Sandberg - Três gols em Noruega 8 x 0 Nigéria

1999

Pretinha e Sissi - Três gols cada em Brasil 7 x 1 México

2003

Mio Otani - Três gols em Japão 6 x 0 Argentina

2007

Sandra Smisek e Brigit Priz - Três gols cada em Alemanha 11 x 0 Argentina

2011

Sem hat-trick na estreia

2015

Anja Mittag e Célia Sasic - Três gols cada em Alemanha 10 x 0 Costa do Marfim

Gaëlle Enganamouit - Três gols em Camarões 6 x 0 Equador

2019

Cristiane - Três gols em Brasil 3 x 0 Jamaica

Alex Morgan - Cinco gols em Estados Unidos 13 x 0 Tailândia

2023

Ary Borges - Três gols em Brasil 4 x 0 Panamá