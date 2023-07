Internet reage a goleada do Brasil contra o Panamá; veja os memes

CB Correio Braziliense

Brasil goleia o Panamá na estreia na Copa do Mundo - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

A Seleção Brasileira feminina estreou na Copa do Mundo marcando quatro gols contra o Panamá, sendo que três desses foram feitos pela meia-campista Ary Borges, que também deu uma assistência para a atacante Bia Zaneratto. A goleada foi comemorada por internautas no Twitter. "É hat trick da Ary Borges, não tem jeito jeito", escreveu um usuário da rede social.

O Brasil busca o primeiro título na Copa do Mundo e joga contra a França no próximo sábado (29/7), às 7h. Pela primeira vez, o Mundial está sendo disputado por 32 seleções, divididas em oito grupos. Depois de três jogos, as duas primeiras colocadas avançarão às oitavas de final. Também é novidade dois países como sedes simultâneas do torneio. Austrália e Nova Zelândia, na Oceania, receberão as partidas.

Veja os memes:

ALÔ ARY BORGES?? ???????????????????????????? TÁ PODENDO FALAR ???????? OU TÁ OCUPADA METENDO GOL??? ????????????????????ALÔ ARY BORGES??? ???????? pic.twitter.com/1PsC9r9yGZ — central cris zoeira ???????? (@hawkbisp) July 24, 2023

É HAT TRICK DA ARY BORGES, NÃO TEM JEITO!!!!



ANOTA MAIS UM PRO BRASIL AÍ pic.twitter.com/0zwPfa81ob — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) July 24, 2023

ary borges: dois gols na estreia da copa

alex morgan: um pênalti perdido pic.twitter.com/t62bZjTDS0 — ???? ???????? (@abonmatti) July 24, 2023

SE ESSE REPÓRTER VACILAR O DOG DA ARY BORGES VAI TRITURAR ESSE MICROFONE EM BREVE pic.twitter.com/3Ni2LcQute — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) July 24, 2023