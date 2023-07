Luan acerta com o Grêmio e encaminha rompimento com o Corinthians

GB Gabriel Botelho*

Em 2017, Luan viveu a melhor fase da carreira: foi campeão da Libertadores, marcou 18 gols e deu seis assistências - (crédito: Rodrigo Buendia/AFP)

Luan está de malas prontas para o Grêmio. Após passagem apagada no Corinthians, o meia-atacante, de 30 anos costurou um acordo para a rescisão do contrato, nesta segunda-feira (24/7), e está por detalhes de se desvincular do Corinthians e ser anunciado pela equipe comandada por Renato Portaluppi.

A expectativa é a assinatura de um contrato de curta duração até dezembro. Existe a possibilidade renovação, caso Luan cumpra com as metas esportivas. Os vencimentos dele em Porto Alegre estão estipulados na casa dos R$ 50 mil, cerca de 16 vezes menos do que ele recebia no Corinthians.

A negociação do rompimento com o Alvinegro do Parque São Jorge travou, mas retornou aos trilhos na última semana. Após algumas discordâncias, as partes chegaram a um acordo. Agora, os trabalhos estão direcionados para as partes burocráticas. O Grêmio corre para anunciar, regularizar e ter Luan à disposição quanto antes. O clube, inclusive, recebeu relatórios físicos do jogador e se animou.

Relembre a trajetória

Torcedor declarado do Corinthians, Luan chegou ao time no final de 2019, por R$ 29 milhões. Segundo ele, à época, a chance de jogar pelo alvinegro paulista era a realização de um sonho de infância. No entanto, a trajetória, embora carregada de expectativas, não ocorreu como planejado.

Mesmo com a eliminação na primeira fase da Libertadores da América, em 2020, para o Guarani, e a chegada da pandemia de covid-19, Luan vive alguns lampejos. Porém, em 78 jogos, marcou apenas nove gols e deu cinco assistências.

Em 2022, Luan não convenceu o técnico Vítor Pereira, perdeu espaço e se tornou alvo constante da torcida alvinegra. Em agosto, foi emprestado ao Santos, mas também não viveu dias positivos. Disputou apenas oito jogos e marcou um gol.

O presidente do Santos, Andres Rueda, revelou que não tinha a intenção de estender o vínculo com Luan. Segundo o cartola, o baixo rendimento do atleta em campo culminou no retorno ao Corinthians. Nesta temporada, o Rei da América em 2017 viveu o momento mais conturbado da passagem pelo Corinthians.

De fora de todas as partidas da equipe e não utilizado por nenhum dos três treinadores em exercício durante o ano (Fernando Lázaro, Cuca e Luxemburgo), o jogador permanecia encostado enquanto resistia às tentativas da equipe em rescindir o vínculo contratual. Relutante em aceitar o acordo, insistia na possibilidade de ser reintegrado e voltar a atuar pelo Timão.

Em julho, Luan, durante ida ao podcast Denílson Show, do ex-jogador Denílson, revelou ter tido conversa com Luxemburgo, quando pediu para voltar a jogar. “Fui trocar ideia com ele. Eu falei: ‘Professor, eu não preciso contar história triste aqui, não. Você sabe como está a minha situação, o jeito que está, a única coisa que eu peço para você é me botar para treinar com o grupo e me dar uma oportunidade”, explicou.

O comandante, porém, fugiu da polêmica. “Pergunta para a torcida do Corinthians. Esquece Podcast. Pergunta se ela (torcida) quer o jogador dentro do jogo. Sai de cima de mim e pergunta para a torcida do Corinthians. Não cabe a mim responder, foi antes de eu chegar. Conversou comigo, mas assim pra ser bem claro: o torcedor do Corinthians foi lá e disse que não quer, então por que você vai comprar essa briga? Em podcast você fala o que você quiser”, esbravejou Luxemburgo.

A gota d’água, porém, veio depois. No último 4 julho de julho, Luan foi agredido por torcedores do Corinthians enquanto estava em um motel, em São Paulo. Insatisfeitos com o jogador, membros da torcida alvinegra invadiram o quarto onde ele estava acompanhado por cinco amigos e quatro mulheres.

Luan terá a chance de retomar a carreira no clube pelo qual viveu o melhor momento da carreira. Entre 2014 e 2019, marcou 75 gols em 288 jogos e conquistou os títulos da Copa do Brasil (2016), da Libertadores (2017) e ajudou no resgaste da versão copeira do Grêmio.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini