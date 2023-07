Jogo do Brasil na Copa Feminina faz Globo ter maior audiência em 15 anos

TM Thiago Madureira - No Ataque

Ary Borges estreou na Copa do Mundo com três gols e uma assistência - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

A goleada do Brasil sobre o Panamá, por 4 a 0, nesta segunda-feira (24/7), pela Copa do Mundo Feminina, fez a Globo registrar a maior audiência no horário desde 2008. O jogo foi disputado de 8h às 10h, no horário de Brasília.

O duelo alcançou média de 16 pontos de audiência nas 15 principais regiões metropolitanas do país. De acordo com a Globo, os números representam um crescimento de 100% no horário na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores.

Os gols do Brasil foram marcados por Ary Borges (3x) e Bia Zaneratto. A partida foi disputada no Coopers Stadium, em Adelaide, na Austrália, pela primeira rodada do Grupo F.