"Canarinha guerreira": mascote não-oficial da Seleção viraliza nas redes

Uma "torcedora" inusitada chamou a atenção durante o jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2023, nesta segunda-feira (24/7). A "Canarinha Guerreira" fez tanto sucesso entre os internautas que já se tornou a mascote não-oficial da Seleção feminina no campeonato.



A mascote é uma criação independente de um grupo de torcedores, que tem como um dos responsáveis, o publicitário Gabriel Morais. Em entrevista ao portal UOL, o homem explicou que pela falta de tempo — e o desejo de criar algo 100% "da torcida" — acabou não apresentando o mascote à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade responsável por oficializar o mascote. Inspirada no "Canarinho Pistola", o mascote oficial da Seleção masculina do Brasil, a Canarinha busca representar o "espírito da Seleção feminina".

O publicitário ainda contou que o grupo conseguiu ir para Austrália acompanhar a Copa graças a um financiamento coletivo — as populares "vaquinhas". Durante o jogo desta segunda, entre Brasil e Panamá, a Canarinha encontrou o Canarinho Pistola — que é o representante oficial do time feminino — e chamou a atenção dos presentes, que tiraram diversas fotos nas ruas e no estádio.

Nas redes, os internautas também parecem ter aprovado a mascote não-oficial. Confira:



Eita como baila! A Canarinha Pistola e Vaidosa passando pela sua timeline com sua boa micropigmentação para comemorar a vitória do Brasil! 4 a 0 pra gente! Com essa mascote, nada de ruim pode nos acontecer! Vai, Brasiiiiiiiiil! (???? Canarinha Guerreira) pic.twitter.com/5Jp3CwS3eB — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 24, 2023

mais brasil que isso apenas um vira-lata caramelo no colo da periquita pistola https://t.co/xjIaalPQdS — central zé roberto ???????? (@centralzrg) July 24, 2023

Tô incrédulo que a mascote da seleção brasileira feminina é uma Periquita Pistola com micropigmentação na sobrancelha. pic.twitter.com/6u0LKia6lO — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) July 24, 2023

