Destaque do Brasil, Ary Borges ganha 140 mil seguidores no Instagram

Ary Borges se destacou na goleada brasileira e ganhou muitos seguidores no Instagram - (crédito: Thaís Magalhães / CBF)

Artilheira do Brasil na estreia pela Copa do Mundo Feminina, a meio-campista Ary Borges também se destacou nas redes sociais. Autora de três dos quatro gols marcados pela Seleção na goleada contra o Panamá, Ary ganhou mais de 140 mil seguidores no Instagram.

Antes da vitória brasileira por 4 a 0, a jogadora do Racing Louisville (EUA) tinha cerca de 96 mil seguidores. Após o duelo, bateu mais de 240 mil. A lateral-direita Bruninha gravou a reação de Ary ao ver o crescimento na plataforma.

Quem é Ary Borges?

Meio-campista de 23 anos, Ary Borges fez três gols na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023, contra o Panamá. Ao balançar as redes, tornou-se a primeira jogadora brasileira a debutar em um Mundial marcando gols desde Marta, em 2003. Ary é a quarta brasileira a marcar um hat-trick no torneio e a primeira a fazê-lo logo em sua estreia.

Natural de São Luís, no Maranhão, a camisa 17 começou a carreira no Centro Olímpico, de São Paulo, em 2015. Também vestiu as cores de Sport-PE, São Paulo-SP e Palmeiras-SP antes de assinar contrato com o Racing Louisville (EUA), onde está atuando nesta temporada.

Estreia do Brasil

A Seleção Brasileira goleou o Panamá por 4 a 0 na estreia na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Em jogo marcado por cenas de emoção, quem brilhou foi Ary Borges. A meio-campista marcou três gols e deu uma assistência para Bia Zaneratto balançar a rede. Com o resultado, o Brasil é o líder do Grupo F, com três pontos. França e Jamaica dividem a segunda posição com um ponto – empataram por 0 a 0 -, e Panamá aparece em último.