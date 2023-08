Ceilândia fica no zero a zero com o Caixas-RS

CB Correio Braziliense

Apesar da forte marcação do Caxias, o Ceilândia teve as melhores oportunidades da partida no Estádio Centenário - (crédito: Foto: Luiz Erbes/ S.E.R. Caxias)

O Ceilândia comprovou ter feito o dever de casa de estudar o Caixas-RS para o jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Ao contrário do último encontro entre as duas equipes, com a goleada por 5 x 0 para os gaúchos, pela primeira fase da Copa do Brasil 2011, ontem, o único representante do Distrito Federal comemorou o empate sem gols que deixa a definição da vaga para o próximo sábado, às 15h30, no Estádio Abadião.

Assim como nas primeiras divisões do Brasileirão, a partida no Sul teve o auxílio do VAR. A tecnologia foi decisiva. O Ceilândia abriu o placar com Cleyton. A análise, entretanto, flagrou falta de Gabriel Barcos na origem da jogada e anulou o gol candango.

Considerando o retrospecto da equipe grená, o resultado deve ser bastante comemorado pelo esquadrão candango. Das partidas disputadas pelo time da Serra Gaúcha no Estádio Centenário nesta temporada, apenas duas terminaram com derrota. Eles venceram 10 jogos e empataram cinco.

O Ceilândia decidirá a classificação ao round entre os oito melhores em casa. O time comandado por Adelson de Almeida faz campanha melhor em comparação Caixas. Esse é outro fator que leva otimismo aos bastidores alvinegros. Enquanto a companhia candanga ostenta oito vitória, quatro empates e três derrotas em casa na atual disputa da Série D, a trupe gaúcha não costuma ir bem longe dos Pampas.

Os números não mentem. O Caxias disputou 15 partidas fora do Rio Grande do Sul em 2023. Venceu apenas três. Nas outras, empatou sete e foi derrotado em cinco. (VP)