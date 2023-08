Mundial de Atletismo: os 56 nomes do Brasil na busca pelo sucesso

Correio Braziliense

Campeão Mundial em 2022, Alison dos Santos é a grande esperança de medalha para o Brasil em Budapeste. - (crédito: Clement Mahoudeau/AFP)

O Mundial de Atletismo de 2023, em Budapeste, na Hungria, terá largada no próximo sábado (19/8). O torneio internacional estará pela primeira vez no país europeu e terá a presença de 56 brasileiros na perseguição por medalhas, fator expressivo no aumento das chances de pódio do país.

A expectativa brasileira é de, pelo menos, uma conquista de medalha. Alison dos Santos, atual campeão dos 400m com barreiras, é a grande esperança. Recentemente, Piu retornou de lesão. Outro candidato é o brasiliense Caio Bonfim, referência da marcha atlética e segundo lugar no ranking mundial dos 20km. Há três meses, durante o Circuito Mundial, fez o melhor tempo da carreira, com 1h18m29s.

O time brasileiro do revezamento 4x100m masculino também se credencia como forte candidato. Em 2022, garantiu a sexta colocação e investiu na renovação. Erick Felipe, com 9s97, bateu o recorde brasileiro na prova, e terá como companheiros Paulo André, Felipe Bardi, Rodrigo Nascimento e Renan Gallina.



Alguns outros esportistas tupiniquins, embora sejam menos favoritos, estarão no páreo. Pelo lado feminino da marcha atlética, Elianay Pereira representará Brasília. Recém-classificada para o Mundial, ela terá, aos 39 anos, mais uma oportunidade de alimentar a vitoriosa carreira e protagonizar, talvez, uma última dança, como revelou em entrevista ao Correio.

Também na marcha atlética, Erica Sena chega para a competição após momentos decepções. Nos Jogos de Tóquio-2020, a marchadora foi punida e perdeu a medalha de bronze, a apenas 500m da linha de chegada. Após ter dado à luz em 2022, garantiu a 14ª melhor marca do ano seguinte e assegurou vaga no Mundial.

No levantamento de peso masculino, Darlan Romani é o nome da vez. Apesar de ter começado a temporada de 2023 em ritmo desacelerado, com a recuperação de uma lesão e a chegada da filha mais nova, Darlan só competiu em julho e não deve ter as marcas deste ano como parâmetro.

Do lado do salto triplo masculino, Almir Cunha será o responsável por encabeçar a luta por pódio. Ele foi sétimo no Mundial de 2022 e saltou 17,24m na saga até o Mundial 17,24m. Tatiane Raquel será a brasileira a perseguir a glória nos 3000m com obstáculos. Mesmo que seja regular, com tempos sempre próximos de 9min20s, precisará ser mais do que a 23ª do ranking da competição para disputar medalha. A final contempla as 15 melhores.

Delegação do Brasil para o Mundial

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 200 m - 4x100 m

Ana Caroline Miguel (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - arremesso do peso

Andreia Hessel (Pinheiros-SP)- maratona

Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Caroline de Melo Tomaz (UCA-SC) - 100 m com barreiras

Chayenne Pereira da Silva (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras

Elianay Santana Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética.

Eliane Martins (Pinheiros-SP) - salto em distância

Érica Sena (Pinheiros-SP) - 20 km - 35 marcha atlética

Flávia Maria de Lima (FECAM/ASSERCAM-PR) - 800 m

Gabriela Mourão (Pinheiros-SP) - 4x100 m

Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF) - 20 km marcha atlética

Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo

Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) - lançamento do disco

Jaqueline Beatriz Weber (AMO-RS) - 1.500 m

Letícia Oro Melo (Corville-SC) - salto em distância

Lissandra Maysa Cmpis (IVL-MT) - salto em distância

Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo

Juliana De Menis Campos (ACA-SC) - salto com vara

Lívia Avancini (IPEC-PR) - arremesso do peso

Lorraine Martins (Pinheiros-SP) - 100 - 200 m - 4x100 m

Maria Lucineida Moreira (Pinheiros-SP) - 10.000 m

Mirela Saturnino de Andrade (APA-PE) - maraton

Rosangela Santos - (Equipe Medex-RJ) - 4x100 m

Tabata Vitorino de Carvalho (IPEC-PR) - 400 m

Tatiane Raquel da Silva (IPEC-PR) - 3.000 m com obstáculos

Tiffani Marinho (Orcampi-SP) - 400 m

Valdileia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura

Valdilene dos Santos Silva (Pinheiros-SP) - maratona

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) - 100 m - 200 m - 4x100 m

Viviane Santana Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - 20 km - 35 km marcha atlética



Alison dos Santos (Pinheiros-SP) - 400 m - 400 m com barreiras

Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo

Caio Bonfim (CASO-DF) - 20 km - 35 km marcha atlética

Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - arremesso do peso

Eduardo de Deus (Praia Clube/Exército Futel-MG) - 110 m com barreiras

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m

Erik Cardoso (SESI-SP) - 100 m - 4x100 m

Felipe Bardi (SESI-SP) - 100 m - 4x100 m

Fernando Carvalho Ferreira (IEMA-SP) - salto em altura

Gabriel Constantino de Oliveira (Equipe Medex-RJ) - 110 m com barreiras

Jonathas de Oliveira Cruz (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - maratona

Jorge Vides (Pinheiros-SP) - 200 m - 4x100 m

José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - decatlo

José Márcio Leão da Silva (APA-Petrolina-PE) - maratona

Lucas da Silva Carvalho (Pinheiros-SP) - 400 m

Lucas Rodrigues da Silva (Equipe Medex-RJ) - 200 m

Luiz Maurício Dias (Equipe Medex-RJ) - lançamento do dardo

Max Batista dos Santos (CASO-DF) - 20 km marcha atlética

Paulo André Camilo de Oliveira (CAES-ES) - 100 m - 4x100 m

Paulo Roberto de Almeida Paula (São Paulo-SP) - maratona

Pedro Henrique Nunes (Endurance Sports-AM) - lançamento do dardo

Rafael Pereira (AABLU-SC) - 110 com barreiras

Renan Gallina - 200 m - 4x100 m

Rodrigo Nascimento (Pinheiros-SP - 4x100 m)

Welington da Silva Morais (Pinheiros-SP) - arremesso do peso