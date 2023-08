Guia da rodada 20 do Brasileirão: jogos, escalações e onde assistir

Arthur Ribeiro*

A cada rodada passada, a margem para erros no Brasileirão diminui e a busca por resultados se torna ainda mais tensa. Com o começo do segundo turno, a metade final do campeonato inicia com confrontos importantes entre grandes clubes e brigas para encostar no pelotão de frente ou fugir da degola. A nova bateria de jogos vai de sábado (19/8) até segunda (21/8), com dez embates antes de uma nova pausa para os torneios continentais.

A abertura do 20º capítulo terá mais uma vez o líder Botafogo em campo. Desta vez, o alvinegro visita o São Paulo no Morumbi, em partida marcada pela presença de craques consolidados no futebol mundial. Pelo lado do Glorioso, o atacante Diego Costa pode fazer a estreia pela nova equipe, enquanto James Rodríguez tende a começar entre os titulares pela primeira vez com as cores do tricolor paulista.

A rodada conta com mais disputas entre times do topo e do fundo da tabela. Alguns dos destaques são Vasco x Atlético Mineiro, no Maracanã, e Santos x Grêmio, na Vila Belmiro. O último jogo da sequência será na segunda, quando o Goiás recebe o Athletico em Goiânia no confronto de equipes invictas há cinco partidas na competição.

São Paulo x Botafogo

A abertura da rodada coloca frente a frente o finalista da Copa do Brasil e o líder isolado do Brasileirão. Em grande jogo no Morumbi, o São Paulo deve contar com a estreia de James Rodríguez como titular, enquanto o Botafogo pode ter o veterano Diego Costa em campo pela primeira vez. Além do descanso por não ter atuado no meio de semana, o Glorioso vem para o jogo com uma sequência de quatro vitórias consecutivas contra o Tricolor, mas segue sem o artilheiro Tiquinho Soares, lesionado. Do outro lado, o tricampeão mundial não terá o técnico Dorival Júnior na beira de campo, pois cumpre suspensão. A equipe será comandada pelo auxiliar Lucas Silvestre.

Local: Morumbi

Horário: sábado (19/8), às 16h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

São Paulo

Rafael; Nathan, Beraldo, Diego Costa (Arboleda) e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan. Técnico: Lucas Silvestre (interino)

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa. Técnico: Bruno Lage

Internacional x Fortaleza

Há sete rodadas sem vencer no campeonato e de olho no compromisso pela Libertadores no meio de semana, o Inter deve levar uma equipe mista a campo no sábado. Ainda assim, o Colorado conta com a invencibilidade histórica contra o Fortaleza no Beira-Rio (oito vitórias e dois empates em 10 jogos) e o possível reforço do lateral espanhol Hugo Mallo, regularizado para estrear. Enquanto isso, mesmo com jogo pela Sul-Americana na quarta-feira, o Leão do Pici deve levar força máxima ao Sul, inclusive o atacante Lucero, com efeito suspensivo após receber punição da Fifa. O balanço recente entre as equipes está pau a pau, com duas vitórias dos gaúchos, dois triunfos dos cearenses e um empate nos últimos cinco encontros.

Local: Beira-Rio

Horário: sábado (19/8), às 16h

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Internacional

Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Nico Hernández e De Pena (Thauan Lara); Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício (De Pena); Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Machuca, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Cuiabá x Palmeiras

Após terminar o primeiro turno com a melhor campanha desde a estreia na elite nacional, o Cuiabá recebe o Palmeiras para tentar encostar no G-4. O atual campeão viaja ao Mato Grosso antes de ir à Colômbia pela Libertadores e pode ter um time modificado. Gustavo Gómez, suspenso, e a dupla Menino e Dudu, com problemas físicos, são alguns dos desfalques. Com apenas cinco confrontos na história entre os clubes, o Palmeiras tem a vantagem no retrospecto, com três vitórias e um empate. O único triunfo do Cuiabá foi em 2021.

Local: Arena Pantanal

Horário: sábado (19/8), às 18h30

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon (López) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Fluminense x América-MG

Outro clube com jogo pela Libertadores nos próximos dias, o Fluminense deve seguir um caminho contrário aos demais ainda nas Copas e ir com força máxima para o Brasileirão. Recuperado de duas lesões, Alexsander será um reforço caseiro para Fernando Diniz na busca por encurtar a distância para o líder. O visitante América também atua no meio de semana, mas pela Sul-Americana. Lanterna da competição nacional e com o pior desempenho defensivo (41 gols sofridos) da história do clube em um primeiro turno, o Coelho não quer vacilar e dificultar ainda mais a permanência na Série A. A partida pode marcar um recorde para o clube mineiro. Caso Juninho entre em campo, o volante se tornará o jogador com mais jogos pela equipe.

Local: Maracanã

Horário: sábado (19/8), às 18h30

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

América-MG

Matheus Cavichioli; Rodriguinho, Eder, Julio Cesar e Marlon; Lucas Kal, Alê, Juninho, Martínez e Méndez; Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Cruzeiro x Corinthians

Há cinco jogos sem vencer e apenas três triunfos nos 17 compromissos, o Cruzeiro vai precisar lidar com oito desfalques para retornar ao caminho das vitórias e afastar a má fase. Do outro lado, o cenário não é muito diferente. Recém-eliminado da Copa do Brasil e com foco no Estudiantes pela Sula, o Corinthians não terá seis titulares, sequer relacionados para o confronto no Mineirão. Ainda assim, o alvinegro pode ter a estreia de Lucas Veríssimo na zaga. Nos últimos seis encontros entre as equipes, o Timão levou a melhor no mais recente, enquanto a Raposa ganhou quatro dos cinco restantes.

Local: Mineirão

Horário: sábado (19/8), às 21h

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Cruzeiro

Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Arthur Gomes, Wesley e Rafael Papagaio (Bruno Rodrigues). Técnico: Pepa

Corinthians

Cássio, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Giuliano; Rojas, Wesley e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Vasco x Atlético-MG

Na manhã de domingo, a torcida do Vasco deve lotar o Maracanã. Com Payet na arquibancada pela primeira vez após ser anunciado, o Cruzmaltino visa manter a melhora de desempenho no campeonato e dar mais um passo pela permanência na elite. Ainda sem saber se terá o efeito suspensivo para contar com o técnico Felipão, o Galo vai a campo pela vitória para encostar na briga pela Libertadores. Nos últimos cinco embates, melhor para os cariocas três vezes e outras duas para os mineiros.

Local: Maracanã

Horário: domingo (20/8), às 11h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Vasco

Léo Jardim, Robson, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Rossi (Serginho ou Erick Marcus), Pec e Vegetti. Técnico: Ramon Díaz

Atlético-MG

Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Patrick (Pedrinho); Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Coritiba x Flamengo

No duelo de extremos na tabela, o Coxa recebe o Fla e tenta superar a ausência de Alef Manga, emprestado ao Pafos, do Chipre, após denúncia por envolvimento em esquema de apostas. O Coritiba venceu apenas uma partida no ano sem o ex-atacante e almeja mudar o cenário. Enquanto isso, o rubro-negro vem de apenas uma vitória nos últimos seis compromissos pelo Brasileirão e tenta reconquistar a confiança da torcida em meio a momento conturbado, apesar da classificação na Copa do Brasil. Em sete encontros desde 2020, o Flamengo ganhou seis e a equipe paranaense apenas um.

Local: Couto Pereira

Horário: domingo (20/8), às 16h

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio, Bruno Gomes e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson. Técnico: Thiago Kosloski

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

Bahia x Red Bull Bragantino

Em mais um confronto de times em situações distintas, o Bahia quer manter a invencibilidade no estado contra o Bragantino, que nunca venceu o Tricolor de Aço como visitante. Focados apenas no Brasileirão, as equipes disputam em lados opostos. O Esquadrão tenta se afastar da degola, enquanto o Massa Bruta mira entrar no G4. Nos últimos seis confrontos, tudo igual entre os dois lados. Foram duas vitórias para casa e mais um par de empates.

Local: Arena Fonte Nova

Horário: domingo (20/8), às 16h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende e Thaciano; Ademir, Cauly e Rafael Ratão; Everaldo. Técnico: Renato Paiva

Red Bull Bragantino

Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Guilherme (Matheus Gonçalves); Jadsom, Evangelista e Lucas Cândido; Sorriso, Borbas e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

Santos x Grêmio

No último embate entre Z-4 e G-4 da rodada, o Santos tenta voltar a vencer no campeonato após cinco jogos e recebe o Grêmio na Vila. Do outro lado, o Imortal agora só tem o Brasileiro para disputar e quer uma arrancada para encerrar o ano com um título. Ainda assim, o Tricolor não terá a ajuda de Luis Suárez e Villasanti, suspensos. O Peixe pode contar com a ajuda do venezuelano Tomás Rincón, regularizado e liberado para estrear. A equipe de Renato Gaúcho só levou a melhor no confronto mais recente entre os adversários. Nos seis anteriores, foram três vitórias do alvinegro praiano e três empates.

Local: Vila Belmiro

Horário: domingo (20/8), às 16h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Santos

João Paulo; João Lucas (Gabriel Inocêncio), João Basso, Joaquim e Dodô; Dodi, Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Diego Aguirre

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho

Goiás x Athletico

No encerramento da rodada, o Esmeraldino encara o Furacão para estender a série de cinco partidas sem perder no torneio. Também invicto no mesmo número de jogos, o Athletico briga para continuar no bolo em disputa por uma vaga na Libertadores. Sem Lucas Halter e Matheus Babi, emprestados pelo adversário de segunda, o Goiás conta com o apoio da torcida para garantir os três pontos. A última vez que ocorreu um empate entre as equipes foi em 2012, pela Série B. Desde então foram seis vitórias dos goianos e oito dos paranaenses.

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha)

Horário: segunda (21/8), às 20h

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Athletico

Bento; Khellven, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho



