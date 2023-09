Copa Brasília de Vôlei recebe times de ponta da Superliga em Taguatinga

O Brasília Vôlei dá os últimos passos na pré-temporada de 2023/2024 a partir desta sexta-feira (29/9). As equipes masculina e feminina participam da Copa Brasília. O torneio será no Ginásio do Sesi, em Taguatinga, a casa do time.

Representante da capital na elite feminina. o Brasília Vôlei terá como adversárias as atuais campeãs da Superliga, o Praia Clube, além do Fluminense. A equipe carioca disputou os playoffs nacionais da última temporada. O time masculino, rebaixado para a segunda categoria nesta temporada, terá rivais mais próximos, ao enfrentar os goianos Neurologia Ativa e Goiás Vôlei.

A competição marca a prévia de competições que antecedem a disputa da Superliga. As candangas participarão de mais uma edição do Campeonato Mineiro, no fim de outubro. No mesmo período, a formação masculina participará do Torneio Centro-Oeste, em Goiânia.

As equipes do Brasília Vôlei contam com alguns ajustes de elenco e na comissão técnica. No feminino, há reforços pontuais. O time time é comando por Angelo Vercesi. No masculino, Marcelo Thiessen comanda uma equipe praticamente nova em relação à rebaixada na elite do ano anterior.

Os ingressos para a competição são disponibilizados via preenchimento de formulário neste link. A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível. Também haverá transmissão dos jogos pelo canal oficial do Brasília Vôlei, no Youtube.

Programe-se

Todos os jogos são no Ginásio do Sesi, em Taguatinga

Sexta-feira (29/9)

18h

Brasília Vôlei x Goiás Vôlei (Masculino)

20h30

Brasília Vôlei x Fluminense (Feminino)

Sábado (30/9)

17h

Neurologia Ativa x Goiás Vôlei (Masculino)

19h30

Praia Clube x Fluminense (Feminino)

Domingo (1º/10)

16h

Neurologia Ativa x Brasília Vôlei (Masculino)

18h30

Praia Clube x Brasília Vôlei (Feminino)



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

