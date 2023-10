Vasco obtém efeito suspensivo e terá Jair contra o São Paulo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o volante em quatro jogos de gancho por conta de cotovelada em Luciano Juba, do Bahia. - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco contará com um retorno importante para o jogo diante do São Paulo, no sábado (7/10), às 18h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu efeito suspensivo, e o técnico Ramón Díaz poderá ter Jair à disposição para as próximas rodadas da competição. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o volante em quatro jogos de gancho por conta de cotovelada em Luciano Juba, do Bahia. A partida, em Salvador, terminou em 1 a 1, e o camisa 8 foi expulso pelo árbitro Ramon Abatti Abel após checagem no VAR.

Aliás, o jogador já havia cumprido uma partida de suspensão, o clássico diante do Fluminense, no Nilton Santos. Depois de decisão, precisaria ficar fora também da relação contra o próprio time paulista, Fortaleza e Flamengo. Porém, está apto para entrar em campo, ao menos, até que ocorra o julgamento do recurso dos cariocas, ainda não marcado. Apesar de não ser mais titular da equipe, ele vem sendo utilizado pela comissão técnica e até marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, fora de casa.



Jair, por sinal, sofreu duras críticas da torcida nas redes sociais após o empate com o Bahia. Afinal, além de tomar o vermelho e deixar o Cruz-Maltino com um a menos, perdeu chance clara de decretar a virada. Estreante daquela tarde, Payet deu passe açucarado para o camisa 8, de frente para o gol, finalizar rasteiro pela linha de fundo. Depois da vinda de Ramón Díaz, o volante, titular absoluto no primeiro semestre, perdeu espaço e vem tentando ganhar nova oportunidade. Mas tem as concorrências de Zé Gabriel e Praxedes, que estão rendendo bem.

