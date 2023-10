Libertadores: emprestado pelo Palmeiras, Merentiel desequilibra para o Boca

Merentiel foi um dos destaques do Boca no duelo contra o Palmeiras - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras deu adeus ao sonho do tetracampeonato da Libertadores nesta quinta-feira (5/10). O Verdão perdeu nos pênaltis para o Boca Juniors, no Allianz Parque e acabou eliminado da competição. Contudo, uma das contratações recentes do Alviverde desequilibrou o jogo. Mas para o lado argentino: Miguel Merentiel.

O atacante, que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao Boca Juniors, foi um dos grandes destaques da equipe argentina no Allianz Parque. Ele deu a assistência para Cavani marcar nesta quinta-feira, após arrancar em cima de Gustavo Gómez. Pouco depois, ainda forçou um cartão amarelo no mesmo Gómez ao sofrer falta no meio-campo. No início do segundo tempo, foi substituído pelo zagueiro Valdez.

Mas, se Merentiel pertence ao Palmeiras, por que ele jogou? Por se tratar de um empréstimo remunerado, com opção de compra e salário pago integralmente pelo Boca, não há uma cláusula que impedisse o atacante de atuar. Assim, ele jogou normalmente no Allianz Parque nesta quinta-feira.

O uruguaio deixou o Palmeiras em fevereiro deste ano para ganhar mais oportunidades. Em 2022, ele marcou dois gols em dez jogos e foi campeão brasileiro. Contudo, nunca teve muitas chances, entrando poucas vezes e sem conseguir se firmar no time de Abel Ferreira.

Aliás, na época da negociação com o Boca, o Verdão tinha seis estrangeiros no elenco, número que era além do permitido. Dias depois do negócio, a CBF aumentou o limite de estrangeiros nos elencos brasileiros.

Merentiel pode render quantia ao Palmeiras

Merentiel ainda pode render uma boa quantia ao Palmeiras. O valor da opção de compra do Boca não é confirmado, mas se estima que fique próximo de R$ 14,9 milhões. Contudo, a sua permanência ainda é discutida na Argentina.

