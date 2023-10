Decisão da Copa Libertadores fecha Maracanã no dia 22 de outubro

Maracanã ficará 13 dias sem partidas - (crédito: Divulgação/estadiodomaracana.com.br) Jogada10 Jogada10

Palco da decisão da Copa Libertadores da América, o Maracanã irá fechar no próximo dia 22. A Conmebol tomou a decisão baseado na preservação do gramado, visando a final que acontece em 4 de novembro. Portanto, o estádio ficará inutilizável por quase duas semanas antes da partida que vale o título da competição continental.

Assim, o clássico entre Flamengo e Vasco será o último do Maracanã antes da final da Libertadores. O duelo, válido pelo Brasileirão, acontece no mesmo dia 22, às 16h. Posteriormente ao jogo, os administradores do estádio irão fechá-lo para que o gramado esteja preservado. Embora pretendesse que não houvesse jogos no local por 20 dias, a Conmebol entendeu que o período de 13 dias seria suficiente.

Dessa forma, com o fechamento, já há jogos que precisarão mudar de local. O duelo entre Fluminense e Goiás, no dia 26, terá um novo local, assim como os confrontos do Flamengo contra Bragantino, no dia 28, e Santos, quatro dias depois. Apesar das alterações necessárias, a dupla Fla-Flu, que divide a administração do Maraca, concordou com o prazo de fechamento do estádio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.