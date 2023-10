Boca Juniors treinará no CT do Vasco para a final da Libertadores

Para a preparação da 12ª participação em uma final de Libertadores, o Boca Juniors terá à disposição as instalações do CT Moacyr Barbosa, do Vasco. Segundo reportou o ge.globo, por lá, será feito todo o processo de treinamento para a decisão diante do Fluminense do próximo dia 4 de novembro, no Maracanã.

Uma reunião, ademais, será feita nesta segunda-feira (9/10) entre representantes da Conmebol e dos dois finalistas para definir os passos do planejamento. Apesar disso, o clube argentino já se planeja para treinar no CT localizado na Zona Oeste do Rio.

O centro de treinamento em questão é um dos três na cidade credenciados pela Conmebol para receber as delegações. O local passou por um processo de vistoria por parte da entidade, antes das semifinais da Libertadores. Em seguida, foi aprovado.

É importante, além disso, citar a composição do calendário. Na semana da grande decisão, o Vasco emendará viagens devido a duas partidas como visitante: contra Goiás (29/10) e Cuiabá (1/11), e, portanto, deixará o CT livre para uso.

De volta após a Data Fifa, o Vasco retorna a ação pelo Brasileirão no próximo dia 18 de outubro, para o confronto contra o Fortaleza, em São Januário.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Diniz admite desgaste do Fluminense após bater Inter: ‘Esvaziou o tanque’

Diniz admite desgaste do Fluminense após bater Inter: ‘Esvaziou o tanque’ Esportes CBF altera data de dois jogos do Fluminense no Brasileirão

CBF altera data de dois jogos do Fluminense no Brasileirão Esportes Francês: goleiro desmaia após ser atingido por sinalizador

Francês: goleiro desmaia após ser atingido por sinalizador Esportes Renato é criticado pelo presidente do Grêmio por faltar em coletiva

Renato é criticado pelo presidente do Grêmio por faltar em coletiva Esportes Arábia Saudita oficializa candidatura para sediar a Copa de 2034

Arábia Saudita oficializa candidatura para sediar a Copa de 2034 Esportes Uruguai corta Puma Rodríguez por falta de vacina da febre amarela