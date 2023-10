Tite inicia era no Flamengo com missões dentro e fora do campo

Após uma longa negociação, Tite e Flamengo chegaram a um denominador comum, assinaram contrato prontos para iniciarem a trajetória juntos. Hoje, o novo técnico rubro-negro começa os trabalhos no Centro de Treinamentos Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, com uma missão repleta de nuances até mesmo extracampo. Contratado com o dever de recuperar o futebol do time, o treinador terá na lista de afazeres não só classificar o clube para a próxima Libertadores, mas realizar reformulações profundas no futebol.

A ideia da direção é entregar a chave do CT a Tite. Algo feito na chegada de Jorge Jesus, em 2019. Entretanto, os treinadores terão tal privilégio em situações distintas. Enquanto o português dava o start em um projeto vencedor, o ex-técnico da Seleção Brasileira precisa fazer a equipe reencontrar o rumo de conquistas após um 2023 muito aquém do esperado. A temporada repleta de fracassos deixou cicatrizes muito além das passagens negativas protagonizadas pelos treinadores Vitor Pereira e Jorge Sampaoli.

O ano diminui a rotação de vários jogadores. Pedro e Gabriel Barbosa estão de mal com as redes. Everton Ribeiro e David Luiz foram preteridos a condição de reserva. Ayrton Lucas caiu bastante nos últimos meses. Thiago Maia não conta com o mesmo prestígio da torcida. Esses são apenas algumas exemplos da necessidade de recuperar a confiança do elenco. Nos nove dias de treinos na parada da Data Fifa, o técnico terá de recuperar a engrenagem rubro-negra.

Isso passa, bastante, pela definição de um sistema de jogo. Com Vitor Pereira e Sampaoli, o Flamengo sofreu uma mutação na forma de atuar e pagou preço alto com o desempenho ruim em campo. O técnico argentino, por exemplo, não repetiu a escalação em nenhum dos 39 jogos. No comando contra Bahia e Corinthians, o interino Mário Jorge manteve o time e colheu apresentações mais coesas. Agora, Tite terá de dar o trato final na questão para fazer a equipe engrenar.

Em 2023, o Flamengo entrou em ebulição várias vezes. Muitas delas foram provocadas por situações extracampo, como a agressão sofrida por Pedro e a briga entre Gerson e Varela em um treinamento. Tite precisa restaurar a unidade e devolver a paz ao dia a dia do Ninho do Urubu. Até mesmo o trato com funcionários, ponto negativo da Era Sampaoli, é algo da alçada do novo comandante.

Reformulação

Enquanto constrói resultados em busca da vaga na Libertadores, o novo treinador terá de manter a cabeça ativamente em 2024. Tite vai liderar o processo de reformulação do Flamengo. A missão passa por definir renovações de nomes importantes, como Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Filipe Luís, além de encaminhar a dispensa ou empréstimo de atletas como Santos e Pablo. O mapeamento de mercado na indicação de contratações também estará nas funções diárias do comandante.

Hoje, Tite e Flamengo entram, de fato, em uma nova era. Até dezembro, o treinador terá tempo para encaminhar as necessárias mudanças no futebol rubro-negro e se readaptar à rotina de um clube após seis anos dirigindo a Seleção Brasileira. Tudo em preparação para um 2024 melhor e mais vitorioso. A ideia é romper o ciclo vicioso de troca de técnicos nos últimos anos e, enfim, fazer o time carioca engrenar um projeto de, pelo menos, uma temporada completa.

Nova era

Tite chega ao Flamengo acompanhado de membros da ex-comissão técnica da Seleção Brasileira. Com o técnico, o rubro-negro confirmou as contratações dos auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico Fábio Mahseredjian e do analista de desempenho Lucas Oliveira. O contrato entre o treinador e o clube carioca, inicialmente, valerá até dezembro de 2024, data do fim do mandato do presidente Rodolfo Landim. A estreia será em 19 de outubro, contra o Cruzeiro.