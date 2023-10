MEG confirma equipes tradicionais nas disputas do LoL e do Valorant

Duas das principais modalidades previstas na disputa da temporada 2023 do Multiplatform eSports Games (MEG), League of Legends (LoL) e Valorant ganharam definições importantes relacionadas à competição. Nesta segunda-feira (9/10), a organização do principal evento de eSports da América Latina anunciou as equipes convidadas para participar disputa dos Playoffs dos títulos. Ao todo, 16 times confirmaram a presença.

As equipes profissionais vão entrar diretamente na disputa dos Playoffs e vão medir forças com os classificados da fase Open Qualifiers, cujos times são, em maioria formados, por equipes amadoras da comunidade dos títulos. Os classificados na disputa online confirma presença na final do MEG 2023, em 5 de novembro. A disputa para definir os campeões das modalidades será realizada na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Várias equipes confirmadas na disputa têm bastante tradicional no cenário. No LoL, o destaque fica para os times da Vivo Keyd Stars, campeã do 1º Split do CBLoL de 2014, Red Canids Kalunga, tricampeã do brasileiro da modalidade, e paiN Gaming, outra ticampeã do título. Fluxo, Furia, Los Grandes, Liberty e MIBR fecham a lista de equipes confirmadas até o momento. A premiação do campeão será R$ 100 mil.

No Valorant, a tradição também estará presente. No comunicado desta segunda-feira (9/10), os organizadores confirmaram a presença das equipes MIBR, Furio, The Union, Legacy, TBK eSports, Mixx, Loud e Red Canids Kalunga. O campeão vai embolsar R$ 100 mil em premiação. As fases preliminares do MEG 2023 terão opção de transmissão virtual por meio dos canais oficiais do evento.



Dalmo Castello Filho, CEO da Good to Game e um dos organizadores do MEG, destaca o modo turbo dos preparativos para o evento e promete a divulgação de mais novidades sobre a competição nos próximos dias. “Os nomes dos componentes dos times serão conhecidos daqui a pouco, assim como outras novidades que a equipe da organização está preparando”, garantiu.

A temporada 2023 do MEG terá, ainda, disputas de eFootball (mobile e console), Tekken 7 (console) e Clash Royale (mobile). Os eventos serão abertos para competidores de toda a América Latina. Para essas modalidades, os prêmios variam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas de forma através do site da competição multiplataforma.