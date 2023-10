Eliminatórias Sul-Americanas: confrontos, escalações e onde assistir

A corrida pela classificação à Copa do Mundo de 2026 continua. Marcada para começar na próxima terça-feira (17/10), a quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas virá com diferentes temperos na refeição ao torcedor. Entre a bateria de cinco confrontos da vez, a bateria de jogos trará embates equilibrados, tanto para os favoritos quanto para os que correm por fora.

Após perder o posto no topo da tabela em um ciclo de Eliminatórias para o Mundial pela primeira vez desde 2016, o Brasil terá um difícil duelo contra o Uruguai na tentativa de retomar a primeira posição. Na segunda colocação, a dois pontos da líder Argentina, a equipe verde-amarela enfrentará um adversário, embora possuidor de plantel de alto nível técnico, de começo turbulento na competição.

Os Hermanos, impecáveis até o momento, terão compromisso mais simples em relação aos grandes rivais. Contra o Peru, sob a batuta do campeão mundial Lionel Scaloni, buscarão a quarta vitória consecutiva nas Eliminatórias da vez. O adversário, ademais, vive o outro extremo. À beira da quarta rodada, seguem sem vitórias e terão, ao menos no papel, um espinhoso desafio para chegar à primeira.

A rodada trará, além disso, o equilíbrio entre Equador e Colômbia. Apesar de um começo travesso, a equipe liderada por Enner Valencia segue como uma das fortes candidatas à classificação. Diante dos terceiros colocados, buscam a terceira vitória no torneio. Estes últimos, porém, seguem como um dos três ainda invictos na competição. Na tentativa de voltar a um Mundial após não ir ao Catar em 2022, despontam como um dos destaques positivos até o momento.

Venezuela x Chile

A busca pela primeira classificação para uma Copa do Mundo segue para a Venezuela. Com campanha distribuída em uma vitória, um empate e uma derrota, a equipe comandada pelo argentino Fernando Batista aparece na sexta colocação, com quatro pontos. Terá pela frente, todavia, o Chile, bi-campeão da Copa América. Em plena reformulação após ficar de fora dos dois últimos Mundiais, La Roja, dona de campanha quase idêntica ao adversário da vez, corre para não ficar no prejuízo.

Local: Estádio Monumental de Maturín, Venezuela;

Data: terça-feira (17/10), às 18h

Transmissão: SporTV

Escalações prováveis:

Venezuela

Romo; Gonzalez, Osorio, Angel, Makoun; Machis, Herrera, Rincon, Sosa; Cordova, Rondon. Técnico: Fernando Batista.

Chile



Cortes; Catalan, Medel, Maripan, Suazo; Mendez, Pulgar; Echeverria, Valdes, Brereton; Sanchez. Técnico: Eduardo Berizzo.

Paraguai x Bolívia

Na parte de baixo da tabela, ambas as equipes estarão em busca das primeiras rodadas nesta edição das Eliminatórias. Com apenas um ponto conquistado após três compromissos, os paraguaios jogam pela missão de ir à primeira Copa desde 2010. Diante do último colocado, terão como objetivo marcar um gol pela primeira vez nestas Eliminatórias. Os adversários, aliás, chegam com dificuldades. Além de não terem somado um único ponto, aparecem com a pior defesa do campeonato, com 10 gols sofridos.

Local: Estádio Defensores del Chaco, Paraguai

Data: terça-feira (17/10), às 19h30

Transmissão: SporTV2

Escalações prováveis:

Paraguai

Coronel, Balbuena, Gustavo Gómez e Junior Alonso; Iván Ramírez, Campuzano, Richard Sánchez e Espinoza; Almirón, Ramon Sosa e Bareiro (Sanabria). Técnico: Daniel Garnero.

Bolívia

Viscarra, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez (Roberto Fernández), Diego Medina, Gabriel Villamil, Diego Bejarano, Boris Cespedes, Marcelo Suárez, Arrascaita e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

Equador x Colômbia

Responsável por revelar uma rica safra de jogadores nos últimos anos, como Moisés Caicedo e Kendry Páez, o Equador parte de um busca de mais uma classificação a um Mundial depois de parar na primeira fase durante a Copa do Catar. Apesar de um começo ruim, com derrota para a Argentina, venceu os dois confrontos seguintes e figura na sétima posição. A Colômbia, por outro lado, foge da decadência. Por ter ficado de fora do último Mundial, vive uma reformulação para ir ao México, Canadá e Estados Unidos. De toda forma, computam a segunda melhor defesa do torneio, junto de Brasil e Venezuela.

Local: Estadio Casablanca, Equador

Data: terça-feira (17/10), às 20h30

Transmissão: -

Escalações prováveis:



Equador

Moisés Ramírez, Félix Torres, Pacho, Hincapié e Chávez; Caicedo, Ortiz, e Cifuentes; Enner Valencia, Jordy Caicedo e Kendry Páez. Técnico: Félix Sánchez.

Colômbia

Álvaro Montero; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez e Fabra; Wílmar Barrios, Uribe, Arias e James Rodríguez; Borré e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Uruguai x Brasil

Em nova vida sem as estrelas Suárez e Cavani, a Celeste é outra que vive uma mudança de ares após assistir a Copa do Mundo do Catar da televisão. Com as novas figuras dos jovens Darwin Núñez e Facundo Pellistri, estão na quarta posição, com quatro pontos, e possuem o segundo melhor ataque, com seis gols marcados. A Seleção Brasileira, no entanto, promete travar um confronto ofensivo. Afinal, possui a melhor estatística no último terço do campo, com sete tentos computados. Assistidos pelo novo treinador Fernando Diniz, terão o poderio de ataque justamente como o grande trunfo para a vitória, pois os adversários possuem a segunda defesa mais vazada do torneio, com 5 bolas na rede sofridas.

Local: Estádio Centenário, Uruguai

Data: terça-feira (17/10), às 21h

Transmissão: SporTV e Globo

Escalações prováveis:

Uruguai

Rochet; Nández, Araújo, Viña e Piquerez; Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri (Canobbio ou Rodríguez), Darwin Núñez e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Brasil

Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Vinicius Junior; Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz.

Peru x Argentina

O confronto no Estádio Nacional do Peru trará mundos opostos ao encerramento da rodada. O Peru, penúltimo colocado, além de seguir sem vitórias, somou o único ponto da campanha até aqui diante do Paraguai - este que possui campanha quase idêntica. Sem gols marcados, precisa vencer e contar com uma combinação de resultados para chegar à zona de classificação. Os argentinos, por outro lado, chegaram à quarta rodada com forma perfeita. Além de invictos, Messi e companhia venceram todos os três primeiros jogos, onde somam o terceiro melhor ataque - 5 gols marcados - com a melhor defesa - nenhum sofrido - para dar sequência à campanha na liderança.

Local: Estádio Nacional do Peru, Peru

Data: terça-feira (17/10), às 23h

Transmissão: SporTV

Escalações prováveis:

Peru

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renato Tapia, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino; Luis Advincula, Christofer Gonzáles, Bryan Reyna e Paolo Guerrero. Técnico: Juan Reynoso.

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez (Lionel Messi), Lautaro Martínez e Nicolás González. Técnico: Lionel Scaloni.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini