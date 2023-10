Lucio Flavio será mantido como técnico do Botafogo até o fim do ano

Por conhecer as características do elenco, o Botafogo optou pela escolha 'caseira' por Lúcio Flávio - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Lucio Flavio deixa de ser interino e, agora, é técnico efetivado do Botafogo. O ex-jogador passou por avaliações nas duas últimas semanas no comando técnico. Assim, a diretoria alvinegra optou por seguir com o ex-meia até o fim deste ano. A informação é do "ge".

Havia a expectativa que este fosse o caminho traçado pelo Botafogo após o clube anunciar Lucio Flavio e Joel Carli como os principais nomes da comissão técnica. No entanto, faltava saber como seria o início do treinador na equipe, que lidera o Brasileirão isoladamente. Com os resultados satisfatórios, as partes chegaram a uma definição.

Com a saída de Bruno Lage, os torcedores esperavam a contratação de um novo nome, ou até mesmo do retorno de Caçapa, que foi bem enquanto esteve no Glorioso (quatro jogos, quatro vitórias). Entretanto, internamente, a cúpula alvinegra analisou que seria difícil a chegada de um novo técnico em razão do tempo de adaptação, ou seja, de conhecer as características do elenco e, caso fosse um nome estrangeiro, de se acostumar com o futebol brasileiro.

Lucio Flavio conhece bem esse Botafogo, afinal, esteve ao lado de Luís Castro, Caçapa e Bruno Lage, treinadores que trabalharam no clube neste ano. Assim, a solução caseira foi a melhor avaliada. Além disso, de forma interina, comandou a equipe, no intervalo entre os trabalhos de Enderson Moreira e Castro, em 2022.

Próxima partida

Ao lado de Joel Carli e outros membros da comissão técnica, Lucio Flavio prepara o Botafogo para a partida contra o América-MG. O time carioca vai até o Independência, em Belo Horizonte, enfrentar os mineiros na quarta-feira (18), às 20h.