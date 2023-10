Brasil joga hoje contra o Uruguai? Confira horário e onde assistir

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (17/10) pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.



A partida está marcada para começar às 21h, pelo horário de Brasília, no estádio Centenário, em Montevidéu.

O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo e pela SportTV.

O Brasil está invicto na competição. Mas, na última rodada empatou contra a Venezuela na partida disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá. No momento, a Seleção Brasileira ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com sete pontos. A primeira posição é ocupada pela Argentina, com dois pontos a mais que o Brasil.

Já o Uruguai, soma quatro pontos e está na quarta colocação, com uma vitória, um empate e uma derrota.

A América do Sul tem direito a seis vagas no Copa do Mundo. Com mais uma possível via repescagem internacional.