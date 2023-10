Corinthians e Inter duelam por vaga na final da Libertadores feminina

Corinthians e Internacional se enfrentarão na semifinal da Copa Libertadores da América Feminina nesta quarta-feira (18/10) às 21h30. A partida será no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cáli, na Colômbia, sede do torneio nesta temporada. O vencedor do confronto disputará o título neste sábado (21/10) em uma final brasileira contra o Palmeiras. As atuais campeãs despacharam o Atlético Nacional por 3 x 1 na noite de terça-feira.

Este será o quarto encontro de times brasileiros na semifinal da competição feminina. As partidas desta fase contam com auxílio da arbitragem de vídeo (VAR) pela primeira vez durante o campeonato. A final e a disputa pelo terceiro lugar também terão a tecnologia.

Em busca do quarto título, a campanha do Corinthians segue com 100% de aproveitamento. As Brabas iniciaram no Grupo C com uma vitória modesta por 1 x 0 contra o Colo-Colo do Chile. Nos jogos seguintes da fase inicial, o time paulista venceu por goleada o Always Ready (6 x 0), o Sportivo Limpeño (5 x 0) e superou nas quartas de final o América de Cali por 4 x 0. As tricampeãs nunca perderam uma semifinal e chegam para o duelo com a atacante Millene na vice-artilharia do campeonato com cinco gols.

Na última competição como técnico do clube paulista, Arthur Elias falou para a Corinthians TV sobre as expectativas para enfrentar o Internacional. "Agora é passo a passo, acho que hoje a gente se concentrou muito para enfrentar o América de Cali, que é uma equipe muito qualificada, muito boa e fomos superiores. Conseguimos vencer. Espero que a gente consiga fazer um trabalho parecido para a próxima partida para que a gente chegue em mais uma final”.

Com a formação inicial mais jovem do campeonato continental, as gurias coloradas também seguem invictas e começaram a fase inicial no Grupo D com três vitórias contra o Nacional (3 x 0), o América de Cali (4 x 2) e o Boca Juniors (5 x 0). Nas quartas de final, bateram o Colo-Colo por 4 x 2. A equipe gaúcha conta com Priscila, a artilheira do campeonato, até agora, com seis gols, e Gabi Barbieri, a goleira colecionadora de mais na competição. São 15 nesta Libertadores.

Em entrevista ao GE, Priscila falou sobre as dificuldades do Internacional na temporada. "Houve muitas mudanças na equipe, na comissão, mas a gente conseguiu adaptar, conseguimos ter ótimas conversas com a comissão para a gente se acertar e se ajudar ao longo da temporada".

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Lelê; Mariza, Tarciane e Yasmin; Luana Bertolucci, Gabi Zanotti, Duda Sampaio e Gabi Portilho e Tamires; Millene Fernandes e Jheniffer.

Técnico: Arthur Elias.

INTERNACIONAL

Gabi Barbieri; Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Capelinha, Djeni e Leticia Monteiro; Analuyza (Sandoval), Belén Aquino e Priscila.

Técnico: Lucas Piccinato.

Data: 18 de Outubro de 2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero

Quem transmite: Sportv, Bandsports (TV fechada), canais Meu Timão e Goat (Youtube) e a plataforma de streaming Pluto TV