Fluminense prepara homenagens a Cartola no Maracanã

Cartola receberá homenagens especiais na partida entre Fluminense e Corinthians. Além de um mosaico 3D, os jogadores tricolores também entrarão em campo com o novo uniforme. A informação é do "ge".

O mosaico de Cartola está sendo preparado por Marcelo Ment, artista responsável por outras artes históricas do clube. A imagem ficará localizada no Setor Sul e será levantado no momento da entrada dos times em campo.

O terceiro uniforme está sendo vendido desde semana passada e possui referências marcantes ao Cartola. Na blusa, existem letras do músico, um selo com desenhos antigos do artista e o nome do cantor estilizado.

As homenagens não são por acaso. Afinal, Cartola foi um dos principais artistas do país. O músico morou em Laranjeiras durante boa parte da vida e gostava de frequentar os treinos do Fluminense. Assim, acabou se transformando em um dos símbolos do clube no século passado.

Despedida do Maracanã

Além das homenagens a Cartola, existe um outro componente importante no jogo entre Fluminense e Corinthians. Afinal, é a última vez que os jogadores tricolores jogarão no Maracanã antes da final da Libertadores. O estádio precisará passar por reformas na próxima semana.

Com mosaico em 3D e lançamento do novo uniforme, os jogadores tricolores esperam se despedir em grande estilo do Maracanã. Portanto, além de uma rodada importante do Brasileirão, este jogo também tem um valor simbólico para a instituição.

Fluminense e Corinthians se enfrentam na próxima quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim, os jogadores tricolores buscam se manter nas primeiras posições do campeonato. A equipe está atualmente na sétima colocação.

