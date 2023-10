Tite projeta Pedro e Gabigol juntos no Flamengo; veja os números da dupla

Somados, Gabigol e Pedro marcaram 64 gols quando estiveram juntos em campo pelo Flamengo - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Em sintonia na época de Dorival Júnior, Pedro e Gabigol brilharam juntos nos momentos decisivos do Flamengo na última temporada. Por outro lado, tanto Vítor Pereira quanto Jorge Sampaoli não deram sequência à parceria, que tanto alegrou a torcida rubro-negra. Em sua apresentação, Tite foi questionado sobre a utilização dos dois atacantes entre os titulares e mostrou que pode seguir o mesmo caminho do atual treinador do São Paulo.

"Conversei com Gabi e Pedro a respeito e falei da possibilidade da utilização dos dois. O conjunto da obra com o Bruno passa a ter uma variável maior ou de um outro atacante. Seja o Bruno, Cebolinha, Luiz, que são jogadores mais verticais e mais agudos. Pensar no equilíbrio da equipe, pois jogar bem é jogar na fase ofensiva, defensiva, nas bolas paradas. Quando alguns desses fatores não estiverem bem, estaremos mais longe das vitórias", disse.

Com a aprovação do novo comandante, a dupla pode atuar junta novamente e, quem sabe, reencontrar o bom futebol lado a lado. Em baixa, ambos não tiveram uma grande temporada e entraram na reta final com atuações bem distantes de outrora. O camisa 9, aliás, estufou a rede no triunfo sobre o Bahia, no Maracanã, porém ficou oito partidas sem marcar. Gabigol, por sua vez, vive seu pior momento com a camisa rubro-negra e foi reserva nas últimas três partidas.

55 jogos juntos

69,3% de aproveitamento (34 vitórias, 11 empates e 10 derrotas)

24 gols de Gabigol

9 assistências de Gabigol

Três para Pedro

40 gols de Pedro

9 assistências de Pedro

Quatro para Gabigol

Fonte: Transfermarkt

Números da dupla

Com um elenco qualificado, o Flamengo tem o privilégio de ter dois atacantes, que disputaram uma vaga na convocação para a Copa do Mundo do Qatar. Na ocasião, coube a Tite escolher um deles, mas o técnico nunca escondeu que admira o talento de ambos e agora terá a oportunidade de reencontrá-los no clube carioca. Essa parceria, portanto, já esteve em campo 55 vezes e estufou a rede em 64 oportunidades, sendo 40 delas com Pedro, enquanto Gabi carimbou 24.

"Eu conversei com o Gabi. Coloquei para ele que eles concorreram para ir para a Copa. Foi papo reto. Mas eles (Gabigol e Pedro) não concorreram pelas mesmas características. Um disputava como pivô e o outro de fora para dentro. Inclusive por isso eles podem atuar juntos, dentro do ponto de equilíbrio que a equipe precisa ter", afirmou o treinador.

No ano passado, Dorival não tinha Bruno Henrique à disposição por estar lesionado. Nesse sentido, apostou em encaixar os dois artilheiros no sistema ofensivo, algo que rendeu frutos imediatos. Em meio aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, a dupla fez 30 gols, sendo 20 de Pedro e 10 de Gabigol, com o aproveitamento de 81,9%.

Sob a batuta de Sampaoli, entretanto, os dois atacantes foram titulares juntos em apenas dez partidas, com apenas 50% de aproveitamento. Diferentemente do ano anterior, ambos ganharam um "novo concorrente" com o retorno de Bruno Henrique, que tem sido o destaque da equipe neste segundo semestre. Diante disso, o argentino não conseguiu utilizar a dupla, que até o momento soma nove gols – seis de Pedro e três de Gabigol. A tarefa inicial de Tite, portanto, será encaixar as melhores peças e potencializar os recursos do qualificado elenco rubro-negro.

Jogos com Pedro e Gabigol entre os titulares

2020

1 – Boavista 1 x 2 Flamengo – Carioca

2 – Flamengo 3 x 0 Independiente Del Vale – Libertadores

3 – Fluminense 1 x 2 Flamengo – Carioca

4 – Flamengo 4 x 0 Independiente Del Valle – Libertadores

2021

5 – Flamengo 2 x 1 Volta Redonda – Carioca

6 – Flamengo 4 x 1 Volta Redonda – Carioca

7 – Flamengo 2 x 2 LDU – Libertadores

8 – Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield – Libertadores

9 – Flamengo 0 x 1 Santos – Brasileirão

2022

10 – Audax-RJ 1 x 2 Flamengo – Carioca

11 – Botafogo 1 x 3 Flamengo – Carioca

12 – Flamengo 2 x 2 Resende – Carioca

13 – Flamengo 1 x 0 Vasco – Carioca

14 – Flamengo 1 x 0 Goiás – Brasileirão

15 – Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal – Libertadores

16 – Flamengo 3 x 0 América-MG – Brasileirão

17 – Flamengo 7 x 1 Tolima – Libertadores

18 – Flamengo 2 x 0 Atlético-MG – Copa do Brasil

19 – Flamengo 4 x 0 Juventude – Brasileirão

20 – Avaí 1 x 2 Flamengo – Brasileirão

20 – Flamengo 0 x 0 Athletico-PR – Copa do Brasil

21 – Corinthians 0 x 2 Flamengo – Libertadores

22 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Libertadores

23 – Athletico-PR 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil

24 – São Paulo 1 x 3 Flamengo – Copa do Brasil

25 – Vélez Sarsfield 0 x 4 Flamengo – Libertadores

26 – Flamengo 1 x 0 São Paulo – Copa do Brasil

27 – Flamengo 1 x 2 Fluminense – Brasileirão

28 – Flamengo 4 x 1 Bragantino – Brasileirão

29 – Flamengo 0 x 0 Internacional – Brasileirão

30 – Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil

31 – Flamengo 1 (7) x 1 (6) Corinthians – Copa do Brasil

32 – Flamengo 1 x 0 Athletico-PR – Libertadores

33 – Al-Hilal 3 x 2 Flamengo – Mundial de Clubes

34- Al-Ahly 2 x 4 Flamengo – Mundial de Clubes

2023

35 – Flamengo 4 x 1 Portuguesa – Carioca

36 – Madureira 0 x 0 Flamengo – Carioca

37 – Palmeiras 4 x 3 Flamengo – Supercopa

38 – Flamengo 1 x 0 Boavista – Carioca

39 – Volta Redonda 1 x 3 Flamengo – Carioca

40 – Independiente Del Valle 1 x 0 Flamengo – Recopa Sul-Americana

41 – Flamengo 1 (4) x (5) 0 Independiente Del Valle – Recopa Sul-Americana

42 – Flamengo 3 x 2 Vasco – Carioca

43 – Vasco 1 x 3 Flamengo – Carioca

44 – Flamengo 1 x 4 Fluminense – Carioca

45 – Maringá 2 x 0 Flamengo – Copa do Brasil

46 – Flamengo 2 x 0 Nublense – Libertadores

47 – Internacional 2 x 1 Flamengo – Brasileirão

48 – Flamengo 8 x 2 Maringá – Copa do Brasil

49 – Racing 1 x 1 Flamengo – Libertadores

50 – Flamengo 2 x 3 Botafogo – Brasileirão

51 – Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão

52 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Brasileirão

53 – Nublense 1 x 1 Flamengo – Libertadores

54 – Flamengo 0 x 3 Athletico-PR – Brasileirão

55 – Flamengo 0 x 1 São Paulo – Copa do Brasil