Mané terá troca parcial de gramado para receber Flamengo e Santos

De olho no duelo contra o Santos, o Flamengo fez uma vistoria, na última segunda-feira (16), no Mané Garrincha, palco do confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, Leandro Leme, diretor do Ninho do Urubu, recebeu a informação de que haverá a troca do gramado depois do show do cantor Roger Waters, no dia 24 de outubro.

O gramado do Mané Garrincha foi alvo de muitas críticas ao longo da temporada, inclusive no clássico entre Botafogo e Flamengo, em fevereiro. O Rubro-Negro chegou a cogitar mandar o jogo contra o Athletico-PR para o estádio, mas preferiu Cariacica, no Espírito Santo.

Diante disso, a administração do estádio encomendou 2,5 mil metros quadrados para a troca do gramado. Além disso, caminhões irão transportar a grama de São Paulo para a capital federal. O material irá substituir as áreas afetadas pela montagem do palco do show do dia 24 (1,9 mil quadrados). A informação é do portal "ge".

O Rubro-Negro decidiu mandar o jogo para Brasília em virtude da decisão da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Junior,s que será realizado no Maracanã. Afinal, a Conmebol quer iniciar os preparativos para a decisão a partir do dia 23 de outubro, apesar do presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, ainda tentar utilizar o estádio no duelo contra o Red Bull Bragantino. No primeiro momento, a entidade rejeitou o confronto entre os dias 28 ou 29.

Novo duelo na capital federal

O último confronto entre as equipes no Mané Garrincha aconteceu em 2013. Na época, a partida ficou marcada como a despedida de Neymar do Alvinegro Praiano. Depois disso, o jogador assinou com o Barcelona, onde formou um trio de ataque que encantou o mundo, ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez. Por fim, esse jogo também marcou a carreira de Gabigol, que fez sua estreia entre os profissionais do Peixe.

