Guia da Rodada 27 do Brasileirão: jogos, escalações e onde assistir

Está aberta a reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. A 27ª rodada, iniciada nesta quarta-feira (18/10), conta pela primeira vez em alguns meses com todos os times na mesma escala de jogos, sem demais compromissos atrasados, prometendo maior igualdade na disputa do um terço final da competição, restando 12 datas de 38 totais para o final.

Nesta ocasião, um cenário distinto favorece a uma dinâmica diferente para as equipes pela volta após a longa Data Fifa deste mês. Com tempo para trabalhar, times como o Botafogo do interino Lúcio Flávio e o Flamengo de Tite — que terá sua estreia à frente do rubro-negro — podem obter melhores condições depois do período de treinamentos. A dupla carioca visita Minas Gerais, mas em dias diferentes. Na quarta, às 20h, o alvinegro encara o América Mineiro, enquanto às 19h do dia seguinte é a vez do rubro-negro jogar contra o Cruzeiro.

Outros encontros importantes são Grêmio e Athletico-PR na abertura da rodada, às 19h em Porto Alegre, Palmeiras e Atlético-MG em São Paulo para o primeiro jogo de quinta, dia que ainda reserva a rivalidade estadual entre Santos e Bragantino na Vila Belmiro e, para fechar a bateria, Fluminense e Corinthians no Maracanã.

Com isso, a briga tende a ser intensa a cada ponto, do topo ao fundo da tabela. Ao total, um time pode chegar a somar 36 pontos caso tenha uma série perfeita até o término da competição. Do G-6 ao Z-4, todos estão necessitados de pontuar, em uma fase de tudo ou nada no mês e meio restante da temporada nacional. A seguir, o Correio apresenta o melhor da 27ª rodada do Brasileirão:

Grêmio x Athletico-PR

Os gaúchos abrem e os paranaenses fecham um grupo de seis times juntos em um espaço de três pontos, na briga pelas vagas da Libertadores. Com 44, em terceiro, o Imortal vive momento de oscilação, perdendo ritmo na luta pelo título, preocupado em garantir um bom lugar para a principal copa continental na próxima temporada. O Furacão, com 41 unidades, coincide com os porto-alegrenses na breve queda, acompanhada de derrota no clássico local, em ambos casos.

Local: Arena do Grêmio

Horário: Quarta-feira (18/10), 19h

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações Prováveis

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Cristaldo, Pepê e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Athletico-PR

Léo Linck; Esquivel, Cacá e Thiago Heleno; Fernandinho, Erick, Cuello e Vitor Bueno; Zapelli, Canobbio e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

Coritiba x Cuiabá

No meio da tabela, de olho em uma vaga internacional inédita, o Dourado é o novo desafio do Coxa na tentativa de escapar do rebaixamento, começando por uma remontada vigente de dois jogos, estando a oito pontos de deixar a zona de descenso. Para a partida, terá de reverter o atual cenário em casa, uma vez que é o pior mandante da competição, com os mato-grossenses sendo os sétimos melhores visitantes.

Local: Couto Pereira

Horário: Quarta-feira (18/10), 20h

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luís; Willian Farias, Gomez, Moreno, Bianqui e Andrey; Slimani. Técnico: Thiago Kosloski

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Vitão e Rikelme; Ronald, Raniele e Denilson; Derik Lacerda, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

América-MG x Botafogo

Este é o tradicional jogo de líder contra lanterna comum em todo jogo de pontos corridos. Os americanos tentam alternativas das mais variadas ao longo do ano para escapar do descenso, estando a dez pontos do 16º lugar. Por outro lado, o Glorioso superou um mês de setembro com pressão e resultados negativos ao abrir outubro com o respiro da Data Fifa, após bater o Fluminense no clássico e assegurar uma distância atual de nove pontos na ponta.

Local: Independência

Horário: Quarta-feira (18/10), 20h

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

América-MG

Aguerre; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Martínez, Juninho, Rodriguinho e Nicolas; Everaldo Cazares e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio

Vasco x Fortaleza

Em pontos opostos no campeonato, as equipes precisam da vitória para manter o ritmo de recuperação no returno. Mais preocupado com a permanência, o Cruzmaltino abre a área da degola, com 27 pontos, e deseja voltar a vencer após dois tropeços, que seguiram uma boa sequência de três vitórias. Talvez jogue a favor dos cariocas a preocupação do Leão do Pici com a final da Copa Sul-Americana, apesar da equipe tricolor ocupar o sexto lugar, tendo duas vias de chegada à Libertadores em 2024, para jogar a competição pelo terceiro ano seguido.

Local: São Januário

Horário: Quarta-feira (18/10), 21h30

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações Prováveis

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Yago Pikachu, Guilherme e Pochettino; Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Goiás x São Paulo

Passada a euforia pelo título inédito da Copa do Brasil, os oito pontos de diferença do Soberano para a zona de rebaixamento se tornam a única preocupação até o fim da temporada. O Z-4 é aberto por times com 27 pontos, sendo um deles o próprio Esmeraldino, que quer mais uma vez bagunçar a parte baixa da tabela de classificação, ao mudar o cenário em outra rodada atuando em Goiânia.

Local: Serrinha

Horário: Quarta-feira (18/10), 21h30

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Goiás

Tadeu; Willian Oliveira, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Luís Oyama, Guilherme Marques, Alesson e Palacios; João Magno e Matheus Babi. Técnico: Armando Evangelista

São Paulo

Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Alisson, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e James Rodríguez; Lucas Moura. Técnico: Dorival Júnior

Bahia x Internacional

Apesar de estarem fora da zona do rebaixamento, Bahia e Internacional se enfrentam em busca de pontos importantes para não correr risco do pesadelo virar realidade. Primeiro fora dos quatro últimos, o Tricolor de Aço volta a atuar em casa após dois jogos e quer buscar uma maior estabilidade nos dois lados do campo depois de um 6x4 contra o Goiás na rodada anterior. Já o Colorado tenta aproveitar o embalo da vitória no Grenal para voltar a vencer fora de casa no Brasileirão e encerrar a sequência de empates e derrotas longe do Sul. Pesa a favor dos gaúchos o retrospecto favorável nesse cara a cara, sem perder para os baianos desde 2014. No período foram 11 jogos, nove triunfos e duas igualdades.

Local: Fonte Nova

Horário: Quarta-feira (18/10), 21h30

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Yago Felipe e Cauly; Ademir e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Internacional

Keiller; Hugo Mallo (Bustos), Vitão, Mercado e Dalbert; Gabriel (Rômulo), Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Palmeiras x Atlético-MG

Protagonistas recentes do futebol brasileiro, Palmeiras e Atlético-MG duelam na parte de cima da tabela, mas ainda longe do brilho dos anos anteriores. Buscando se estabelecer entre os líderes e querendo acabar a sequência de cinco jogos sem vencer, o Verdão não terá Abel Ferreira na beira do campo e irá avaliar o retorno dos convocados para saber se vai com força total. Já o Galo tenta quebrar o tabu de não vencer o rival desde 2021 e amargar resultados ariscos contra os paulistas, principalmente na Libertadores.

Local: Allianz Parque

Horário: Quinta-feira (19/10), 19h

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan (Gustavo Gómez), Murilo e Vanderlan (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Artur); Endrick, Rony e Kevin (Artur). Técnico: Abel Ferreira

Atlético-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Rubens (Guilherme Arana); Otávio, Battaglia (Zaracho), e Igor Gomes (Pedrinho); Pavon, Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Cruzeiro x Flamengo

Sem vencer no Mineirão há 4 anos, o Cruzeiro não quer correr o risco de ficar o campeonato inteiro sem somar três pontos no Gigante da Pampulha e frear a queda na tabela. Apenas quatro pontos na frente da degola, a Raposa não quer reviver o fantasma da Série B. Já o Flamengo começa uma nova era sob o comando de Tite para garantir uma vaga na Libertadores de 2024, além de alimentar a esperança do (difícil) título nacional. Nos encontros recentes entre os adversários da vez, são quatro triunfos do carioca e um empate. A última vitória dos mineiros foi em 2018.

Local: Mineirão

Horário: Quinta-feira (19/10), 19h

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Cruzeiro

Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Matheus Vital (Matheus Pereira); Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e Nikão. Técnico: Zé Ricardo

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Thiago Maia, Victor Hugo (Gerson) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite

Santos x Bragantino

Embalado por três vitórias consecutivas e subindo na tabela, o Santos não quer deixar cair o bom momento e se distanciar mais da degola. Sensação do campeonato, o Bragantino também chega em uma boa sequência, de seis jogos sem perder e quatro triunfos neste período, e ainda mira o Botafogo na liderança. O desempenho no confronto paulista, no entanto, pesa a favor do Peixe. Nos últimos 10 anos, são doze encontros, alvinegro praiano foi melhor em quatro ocasiões e o Massa Bruta em duas, além de seis empates.

Local: Vila Belmiro

Horário: Quinta-feira (19/10), 20h

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Santos

João Paulo; Kevyson, João Basso, Joaquim e Dodô; Jean Lucas, Dodi e Lucas Lima; Maxi Silveira, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Lucas Rafael e Aderlan; Jadsom Silva, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

Fluminense x Corinthians

Em duelo pela zona intermediária da tabela, o Fluminense ainda continua próximo do pelotão da frente, mas não nega que os olhos estão todos voltados para a final da Libertadores no começo de novembro. Se por um lado o Tricolor das Laranjeiras parece mais cumprir tabela, o Corinthians viu a ameaça da zona de rebaixamento crescer e precisa subir na tabela com urgência caso queira sonhar com uma vaga na principal competição continental de 2024.

Local: Maracanã

Horário: Quinta-feira (19/10), 21h30

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações Prováveis

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Marlon (David Braz), Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, Martinelli (André) e Ganso; Arias (John Kennedy), Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Moscardo e Renato Gaúcho; Mosquito, Yuri Alberto e Romero. Técnico: Mano Menezes



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima