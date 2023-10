Di María deixará a seleção da argentina depois da Copa América de 2024

Angel Di María vai se aposentar da seleção argentina. O atual jogador do Benfica confirmou, na última terça-feira (17/10), em entrevista ao podcast "Todo Pasa", que não pretende continuar vestindo a camisa alviceleste.

O limite, segundo o próprio, é a Copa América de 2024, marcada para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos.

"É a Copa América e acabou. Esse é o último torneio. Vir para o Benfica me deu a possibilidade de continuar na Seleção e estou fazendo de tudo para estar na Copa América", disse ele.

Peça fundamental da equipe campeã do mundo, o camisa 11 hermano estará presente no esquadrão responsável pela defesa do título da copa continental. Na terra do Tio Sam, os argentinos competirão com os 10 times membros da Conmebol e os seis melhores da Concacaf, a Confederação da América do Norte, Central e Caribe. Estes últimos, inclusive, se classificarão como convidados, através da Liga das Nações 2023/2024.

Apesar da declaração definitiva, Di María já dava indícios da intenção de se afastar da seleção desde 2022. Antes da Copa do Mundo do Catar, o atacante chegou a afirmar que a partida contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da vez, teria sido a última em território nacional pela seleção. Porém, acabou marcando presença durante o ano de 2023.

Aos 35 anos de idade, o atual jogador do Benfica acumula 134 partidas pela Argentina, além de ter marcado um total de 29 gols, e distribuído 29 assistências. No currículo, possui os títulos da Copa do Mundo, da Copa América e da Finalíssima de 2022, além de medalha de ouro conquistada durante os Jogos de Pequim-2008.

Di María, além disso, também deixou pistas sobre o futuro da carreira. Durante o podcast, o jogador externou a possibilidade de uma eventual transferência para o Rosário Central, clube da cidade natal do atleta, e onde foi revelado.

"O futebol é assim, ele te leva, sempre disse que queria voltar quando me sentisse bem. Estou no meu auge e essa é uma opção, tenho uma boa relação com Gonzalo (Belloso), o presidente do Central", colocou ele.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Diniz assume responsabilidade por derrota para o Uruguai

Diniz assume responsabilidade por derrota para o Uruguai Esportes Fluminense leva multa da Conmebol de quase R$ 200 mil; entenda

Fluminense leva multa da Conmebol de quase R$ 200 mil; entenda Esportes Romário se candidata à presidência do América-RJ, onde se aposentou

Romário se candidata à presidência do América-RJ, onde se aposentou Esportes Jenni Hermoso retorna à seleção espanhola contra Itália e Suíça

Jenni Hermoso retorna à seleção espanhola contra Itália e Suíça Esportes Conheça Bianca Bustamante, 1ª mulher da Academia de Pilotos da F1

Conheça Bianca Bustamante, 1ª mulher da Academia de Pilotos da F1 Esportes Bola de ouro das vendas: Messi é eleito atleta mais comercializável do mundo