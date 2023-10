Capital acerta com o zagueiro Éder Lima, do Ferroviário

O Capital tem mais um reforço para o Candangão 2024. Mais uma vez, uma peça do Ferroviário chega ao time tricolor: o zagueiro Éder Lima, de 37 anos, será anunciado oficialmente em breve pelo tricolor. O defensor fazer parte de um pacote vindo do campeão brasileiro da Série D em 2023, capitaneado pelo técnico Paulinho Kobayashi, primeiro apresentado pelo clube.

Titular no Tubarão, o reforço dos candangos fez parte durante toda a campanha do Brasileirão, apenas sendo ausência em dois confrontos, na fase inicial, com a equipe já classificada. Tanto no estadual como na Copa do Nordeste, o central parou no Fortaleza, podendo disputar mais títulos, não fosse o Leão, finalista da atual Sul-Americana. Na Copa do Brasil, parou na segunda fase, ao não conseguir conter o Grêmio e Luís Suárez, que teve o primeiro gol na competição contra a Cobra Coral.

Na carreira, Éder teve passagens por times expressivos ao longo de todo o Brasil. Surgido no futebol do interior paulista, o defensor foi reconhecido ao vestir camisas de Vila Nova, Santos, Bragantino, América-MG e Sampaio Corrêa. O próprio coleciona até experiências no futebol chinês, entre 2013 e 2015.

Mais de meio time de reforços

O Coruja tem no zagueiro o sexto nome para o ano que vem. O mais recente anunciado de forma oficial foi o meio-campista Jailson, de 31 anos. O jogador teve passagens em 2023 pelo ABC e pelo Botafogo-PB, sem tanta rodagem nas equipes nordestinas, e chega para compor o elenco tricolor na competição local.

O meia também tem vasto currículo no Brasil e já jogou na Arábia Saudita. No Brasil, atuou por times como Santa Cruz, Cuiabá, Náutico e Brusque.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

