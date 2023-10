André é apenas advertido e está liberado para final da Libertadores

André é um dos grandes nomes da campanha do Fluminense na Copa Libertadores - (crédito: Marcelo Gonçalves / FFC) Jogada10 Jogada10

Depois de uma conversa com a Conmebol, André está liberado para jogar a final da Copa Libertadores pelo Fluminense. Nesse sentido, a entidade informou que o volante está apto a enfrentar o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã. Ele foi apenas advertido e terá que pagar uma multa de 2 mil dólares (cerca de R$ 10 mil).

A entidade havia enquadrado o jogador por ter chutado um microfone que estava na área técnica do Internacional, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

A acusação foi referente ao Artigo 11, parágrafo 2, inciso c) do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê os princípios de conduta dos jogadores. As alegações, portanto, eram as seguintes:

Constituem, entre outros, comportamentos imputáveis e infrações passíveis de sanção aos referidos princípios: (…)

Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado;

Um dos fatores que pesou a favor de André foi ele não ser reincidente ou ter qualquer julgamento pelo mesmo artigo junto a entidade. Assim, dificilmente o Fluminense teria problemas de não contar com um dos destaques do elenco na temporada.

O Tricolor mede forças com o Boca Juniors pela final da da Conmebol Libertadores, às 17h (de Brasília), no Maracanã, em jogo único. Em caso de empate, a decisão terá prorrogação e penalidades máximas se a igualdade persistir. De um lado, a equipe carioca sonha com o título inédito em sua história. Do outro, o time xeneize quer igualar a marca do rival Independiente com sete estrelas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook