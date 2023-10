Brasil tem 11 clubes entre as 100 melhores bases do mundo

O Ajax lidera ranking, segundo os critérios avaliados pelo grupo, enquanto o São Paulo é o melhor brasileiro no ranking. - (crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Agência Estado Agência Estado E-mail

Com cinco títulos mundiais, o Brasil é um dos países que mais forma atletas no mundo. Isso se deve, principalmente, à quantidade de crianças que almejam se tornar um jogador de futebol, mas também pelo trabalho de categorias de base desenvolvido por cada time ao longo dos anos. Em novo relatório, divulgado nesta quinta-feira (25/10), três clubes brasileiros aparecem entre os que mais desenvolvem talentos do mundo - dentre as 100 melhores bases.

O levantamento é do CIES Football Observatory, que realiza o estudo anualmente. O Ajax lidera ranking, segundo os critérios avaliados pelo grupo, enquanto o São Paulo é o melhor brasileiro no ranking. Ele leva em consideração, para avaliar o trabalho desenvolvido em cada clube, a quantidade de jogadores formados, que continuam como profissionais, e o nível das competições disputadas pelas equipes.

Já o nível de dificuldade de cada competição é medido por um centro de estudos, na Suíça. Para o levantamento, clubes formadores são aqueles nos quais os jogadores estiveram pelo menos três temporadas entre 15 e 21 anos. Além do São Paulo, que conta com 66 jogadores nesse quesito, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Santos, Athletico-PR, Vasco e Cruzeiro são os outros brasileiros que aparecem no ranking.

O número de jogadores contabiliza 48 ligas do mundo. Ou seja, o quesito avalia quantos atletas, revelados nas categorias de base de cada clube, continuam atuando em nível profissional. São elas: Argentina, Áustria, Belarus, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, China, Colômbia, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Equador, Inglaterra, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Israel, Itália, Japão, Coreia do Sul, México, Noruega, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Catar, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Escócia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Holanda, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Estados Unidos e Venezuela.

No Brasil, o São Paulo também lidera como um clube que mantém seus atletas. 16 continuam atuando na equipe, mesmo após já terem se tornado profissionais. É o caso de Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Beraldo, entre outros. Logo abaixo neste critério está o Palmeiras, com 13 atletas formados que permanecem em suas dependências.

CONFIRA O NÚMERO DE ATLETAS FORMADO POR CADA CLUBE BRASILEIRO:

São Paulo - 66

Flamengo - 58

Fluminense - 52

Internacional - 50

Palmeiras - 50

Grêmio - 49

Corinthians - 47

Athletico-PR - 41

Santos - 41

Vasco - 35

Cruzeiro - 34