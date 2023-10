Ausência de Pablo Maia em clássico liga alerta no São Paulo; entenda

Pablo Maia não atuou contra o Palmeiras - (crédito: Rubens Chiri / Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O volante Pablo Maia virou um dos principais assuntos do São Paulo após a goleada sofrida pelo Palmeiras. O jogador ficou fora do clássico nesta quarta-feira (25/10), no Allianz Parque, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, por estar suspenso. Contudo, sua ausência acabou sendo muito sentida nos 90 minutos do Choque-Rei.

Na análise do técnico Dorival Júnior, Pablo Maia é o atleta mais difícil de substituir em virtude das características. Contra o Palmeiras, Gabriel Neves começou a partida, mas saiu ainda no primeiro tempo, dando lugar a Rodrigo Nestor.

"Como característica, Pablo é o mais difícil de ser substituído, ainda mais pela desenvoltura que tem. Em termos do que é necessário quando perde o Pablo, tenho duas opções e tenho que fazer por eles. Luan está machucado, nem entrou na lista. Se o erro ou a escolha de um nome interferiu em todo rendimento, uma coisa está errada. Gabriel acabou envolvido pelo momento. Não pode ser responsabilizado por essa atuação que tivemos. Nenhum atleta do São Paulo se destacou, e foram as mesmas escolhas de dias atrás", disse Dorival.

O substituto natural de Pablo Maia é Luan, mas o jogador está machucado. Contudo, ninguém do elenco tem as mesmas características do volante. Afinal, ele é fundamental para a proteção à área e ainda tem gás para aparecer no setor de ataque. No embate contra o Grêmio, por exemplo, ele apareceu dentro da área para marcar o segundo gol são-paulino no jogo.

Pablo Maia volta no próximo jogo

Para alívio de Dorival Júnior, Pablo Maia estará à disposição para o compromisso do próximo fim de semana. O São Paulo volta a campo no domingo, às 16h, contra o Athletico, em Curitiba.

