Lago Paranoá recebe torneio de vela feminina neste domingo

O domingo (12/11) vai ser de águas movimentadas no Lago Paranoá. Depois de anos sem um evento feminino no calendário, a Federação Náutica de Brasília (FNB) realiza a regata Saias ao Vento, torneio de vela exclusivo para mulheres, a partir das 10h, no Clube da Aeronáutica (Caer). A disputa da classe Ranger 22 ainda está com inscrições abertas e já conta com, no mínimo, oito tripulações confirmadas.

A competição exclusiva para mulheres é uma tentativa de voltar aos velhos tempos e recolocar a vela feminina no Lago Paranoá. Serão ao menos oito timoneiras (comandantes do barco) e 22 proeiras (demais tripulantes), totalizando 30 velejadoras envolvidas na regata. A maioria das atletas nunca competiu na classe Ranger 22, a mais antiga do Brasil, por isso o Saias ao Vento também tem o objetivo de fortalecer a participação de novas pessoas no esporte.

“Esse evento é um grande passo para que as mulheres assumam o seu protagonismo na vela brasileira. O importante também é que nós estamos inserindo dentro dessas embarcações as alunas da Escolinha de Vela do Clube da Aeronáutica, que é exatamente o nascedouro e o futuro da vela de oceano aqui em Brasília”, explicou José Luiz Azeredo, capitão da Flotilha de Ranger 22 do DF.

As inscrições ficam abertas até cinco minutos antes do início da regata, ou seja, às 9h55. A participação é restrita para mulheres e requer o pagamento de uma taxa de R$ 100,01 por barco, incluindo toda a tripulação dentro do valor.



