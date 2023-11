Diniz, após derrota para Argentina: "Uma das melhores atuações"

Diniz apontou atuação dominante do Brasil - (crédito: Foto: Staff Images/CBF) Jogada10 Jogada10

Defendido pelos jogadores da Seleção e criticado pelos torcedores, o técnico Fernando Diniz não fez uma análise negativa da derrota para a Argentina, nesta terça-feira (21). Embora o Brasil tenha chegado à terceira perda consecutiva nas Eliminatórias, o treinador afirmou que viu uma das melhores atuações da equipe sob seu comando:

“Não digo a melhor, pois contra a Bolívia o time foi muito bem. Mas, se considerar a rivalidade, a Argentina vinha com muita confiança e foi campeã do mundo há menos de um ano. Por outro lado, nós viemos com o time muito mexido. Considerando todas as variáveis que envolveram esse jogo, se não foi a melhor, foi uma das melhores”.

Ainda de acordo com Diniz, a Seleção jogou melhor que a Argentina. Para o técnico, os adversários foram mais capazes na hora da finalização, mas considerou que o Brasil criou mais oportunidades para vencer e mostrou mais volume de jogo. No fim, entretanto, o triunfo foi alviceleste, com um gol em lance de bola parada.

“Foi um jogo de dois times tradicionais. Embora as finalizações fossem parecidas, o Brasil levou mais perigo do que a Argentina. Eles tiveram uma chance para fazer o gol, num escanteio em que a gente errou na marcação e o Otamendi fez o gol. Tivemos contra-ataques claros para poder acertar o último passe e finalizar. Mas estivemos mais perto da vitória do que a Argentina, achei o resultado injusto”.