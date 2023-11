Neymar chegou ao PSG machucado, garante jornal francês

Neymar deixou o Paris Saint-Germain na metade deste ano - (crédito: Foto: Divulgação/PSG) Jogada10 Jogada10

O jornal “L’Équipe” sustenta, nesta quarta-feira (22), que o atacante Neymar chegou ao Paris Saint-Germain, na segunda metade de 2017, lesionado. De acordo com a publicação, ele só não passou por uma cirurgia por conta do frenesi de sua contratação. Afinal, em agosto daquele ano, era a transferência mais cara de todos os tempos: 222 milhões de euros (R$ 800 milhões na cotação da época) foi o valor que o PSG pagou para tirá-lo do Barcelona.

Segundo o jornal, Neymar tinha uma fratura por estresse no quinto metatarso. A contusão, aliás, explica a sequência de lesões futuras. O atacante, perdeu, por exemplo, momentos importantes em sua trajetória no PSG, como as oitavas de final da Champions League duas vezes seguidas (2018 e 2019).

Neymar fora de campo

As contusões, por sinal, não estão ligadas à vida extracampo regrada do craque. É o que garante um ex-médico do PSG. O profissional, contudo, preferiu não se identificar.

“Os motivos são muitos (para as lesões). Sua sua morfologia, seu estilo de jogo, com dribles e posturas dinâmicas… Se olharmos atentamente para as lesões no quinto metatarso, são traumáticas. Ele não sofreu uma sucessão de problemas musculares, então, dizer que essas lesões estão relacionadas ao seu estilo de vida não é justo nem exato”, lembrou.

Neymar está fora dos gramados desde o mês passado, quando lesionou o joelho esquerdo em um lance no duelo contra o Uruguai, no mês passado, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O astro da Seleção Brasileira e do Al-Hilal (SAU) passou por procedimento cirúrgico e retorna somente na próxima temporada.