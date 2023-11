Neymar vê Brasil x Argentina e dispara: "Botar uma confusão ali"

Neymar acompanhou o jogo da Seleção Brasileira em sua mansão - (crédito: Foto: Reprodução Instagram) Jogada10 Jogada10

Mesmo lesionado, Neymar não se afasta dos jogos do Brasil. Afinal, na derrota para a Argentina por 1 a 0, na terça-feira (21), o camisa 10 do Al-Hilal (SAU) revelou o que faria se estivesse em campo, no Maracanã, contra os hermanos.

“Jogo bom, clássico. Jogo quente, pegado. Eu apanharia muito nesse jogo aí, mas botaria uma confusão… Faria uma confusão danada. Tá maluco”, declarou Neymar.

A provocação ocorreu em um vídeo publicado nas redes sociais. Neymar estava com a filha Mavie no colo e deu sequência na fala.

“Logo, daria uma lambreta. É, Brasil x Argentina. Arrumar confusão, tá jogando em casa. Tem que ir para cima, caneta, chapéu. Bora, bora! Alguém tem que fazer alguma coisa aí só pra esquentar o clima”, completou.

Neymar em seus storys no Instagram: "Jogo bom, clássico. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí. Mas eu ia botar uma confusão, fazer uma confusão danada. Dá logo uma lambreta, caneta, chapéu, fazem uma coisinha aí, só pra esquentar clima". ?????: Reprodução pic.twitter.com/Y0rKxECyEV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 22, 2023

Neymar está fora dos gramados desde o mês passado, quando lesionou o joelho esquerdo em um lance no duelo contra o Uruguai, no mês passado, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ele passou por procedimento cirúrgico e retorna somente na próxima temporada.