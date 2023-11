Papa Francisco ganha camisa do Flamengo no Vaticano

Papa Francisco recebe uma camisa do Flamengo de presente - (crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais) Jogada10 Jogada10

O Flamengo tem um reforço forte na Igreja Católica para os próximos jogos. Afinal, o Papa Francisco ganhou uma camisa da agremiação, nesta quarta-feira (22), enquanto passava próximo a fiéis, no Vaticano.

Inicialmente, o Papa andava no Papamóvel e era acompanhado atentamente por fiéis. Um torcedor brasileiro viu a oportunidade de presentear o Papa com a camisa do Flamengo. O manto, então, foi entregue a um segurança, que o repassou ao sumo pontífice.

O Papa olhou a camisa e sorriu de maneira leve. Em seguida, entregou para o segurança guardar.

“Que maneiro, zerei a vida agora, hem, dei um presente para o papa. Excelente”, disse o torcedor do Flamengo no vídeo.

Aliás, essa não é a primeira vez que um torcedor do Flamengo consegue entregar uma camisa para o Papa. Em 2013, Márcio Braga esteve no Vaticano e também conseguiu lhe presentar com este mimo.

Pouco depois, o líder religioso esteve no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude e recebeu das mãos do ídolo Zico um outro presente. Antecessores de Francisco, João Paulo II e Beto XVI também já receberam camisas do Mais Querido.