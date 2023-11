Com base candanga em peso, Copinha sorteia grupos da edição 2024

O Distrito Federal se prepara para uma temporada especial na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha. Marcada para ser disputada entre 2 e 25 de janeiro, a próxima edição da principal competição de categorias de base de calendário nacional vai registrar uma participação recorde de clubes locais. Em 2024, Gama, Capital e Canaã vão representar a capital federal em busca do título. Nesta quarta-feira (22/11), os 124 clubes conheceram os primeiros passos do caminho com o sorteio dos grupos da primeira fase.

De 2010 até este ano, o DF teve uma dupla de participantes fixos na Copinha de forma ininterrupta. No período, o campeão e o vice do Campeonato Candango Sub-20 garantiam o direito de jogar em nome do futebol local na competição de base. Em outras edições, o número variou entre um, dois ou até nenhum clube presente. O recorde de 2024, no entanto, ocorreu de forma inesperada e fora do script.

Até março deste ano, o Canaã tinha sede na cidade de Irecê, na Bahia, e foi convidado para participar da Copinha de 2024 como clube convidado, prática comum no torneio de base. O time, no entanto, se desfiliou da Federação Bahiana de Futebol (FBF), passou a jogar pelo Distrito Federal e acabou por trazer a vaga extra para a capital. As outras duas foram preenchidas pelo Gama e Capital. O alviverde faturou o título do Candanguinho Sub-20 ao vencer a Coruja, por 1 x 0, em agosto.

No sorteio, o trio de clubes candango conheceu os primeiros adversários. O Gama ficou no grupo 8 e jogará contra Lemense-SP, Ceará e Rondoniense-RO. A sede será a cidade de Leme. O Capital foi alocado na chave 15, em Tietê (SP), ao lado de Comercial Tietê-SP, América-MG e Ivinhema-MS. Já o Canaã vai atuar na Rua Javari, na capital São Paulo, contra Juventus-SP, Coritiba e Monte Azul-SP. Os compromissos serão válidos pelo grupo 31.

Time candango com mais participações na Copinha, o Gama jogará o torneio de categorias de base pela 15º vez na história. "O grupo é equilibrado e a estrutura da cidade de Leme é muito boa. Tem tudo para ser uma grande competição e estamos em treinamento intenso buscando avançar de fase", destacou Wendel Lopes, presidente do alviverde. "Nossa história foi construída com jogadores da cidade. O Gama foi campeão brasileiro com a maioria dos atletas formados na base. O trabalho da nossa diretoria é na valorização da base como o principal patrimônio do clube", complementou o mandatário.

O Capital está quebrando um jejum de 10 anos sem participações na Copa São Paulo. "É uma honra participar da Copinha. É a primeira participação desde que eu assumi, em 2019, na nova gestão. A gente sabe que vai ser um grupo muito difícil, em uma cidade bem localizada. Três adversários bastante qualificados, mas vamos em busca da classificação. Estamos nos preparando desde 1º de outubro para esse torneio e vamos em busca de uma vaga na segunda fase, se Deus quiser", ressaltou Godofredo Gonçalves, presidente do Capital.

O Canaã vai jogar a Copinha pela quarta vez na história. As outras três foram pelo estado da Bahia. Com overdose de participação de clubes candangos, a competição de base está marcada para começar em 2 de janeiro. Mantendo a tradição, a decisão será em 25 do mesmo mês, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. A festa da base do Distrito Federal, no entanto, está formada antes mesmo de a bola rolar.

Veja os grupos da Copinha 2024

Grupo 1 (Tanabi)

Tanabi-SP

Vila Nova-GO

Ponte Preta

Atlético Gloriense-SE

Grupo 2 (Catanduva)

Catanduva-SP

Athletico-PR

Portuguesa-RJ

Sparta-TO

Grupo 3 (Bálsamo)

Mirassol

ABC-RN

Sampaio Corrêa-MA

Coimbra Sports-MG

Grupo 4 (Bebedouro)

Inter Bebedouro-SP

Grêmio

Figueirense

Serra Branca-PB

Grupo 5 (Franca)

Francana

Botafogo

Rio Claro-SP

Tiradentes-PI

Grupo 6 (Cravinhos)

Comercial-SP

Chapecoense

Grêmio Novorizontino

Jacuipense-BA

Grupo 7 (Araraquara)

Ferroviária

São Paulo

Carajás-PA

Porto Vitória-ES

Grupo 8 (Leme)

Lemense-SP

Ceará

Gama-DF

Rondoniense-RO

Grupo 9 (Tupã)

Tupã-SP

Atlético-GO

Guarani

Operário-PR

Grupo 10 (Marília)

Marília-SP

Corinthians

Bangu-RJ

Ji Paraná-RO

Grupo 11 (Assis)

VOCEM-SP

Fortaleza

CRB

Castanhal-PA

Grupo 12 (Jaú)

XV de Jaú-SP

Internacional

Velo Clube-SP

Santa Cruz-SE

Grupo 13 (São Carlos)

São-Carlense

Fluminense

Lagarto-SE

São Raimundo-RR

Grupo 14 (Itapira)

Itapirense-SP

Criciúma

Ituano

Atlético-CE

Grupo 15 (Tietê)

Comercial Tietê-SP

América-MG

Ivinhema-MS

Capital-DF

Grupo 16 (Porto Feliz)

Desportivo Brasil-SP

Santa Cruz

Capivariano-SP

Rio Branco-AC

Grupo 17 (Salto)

Sfera-SP

América-RN

Botafogo-SP

Fast Clube-AM

Grupo 18 (Santana de Parnaíba)

SKA Brasil-SP

Atlético-MG

Floresta-CE

Timon-MA

Grupo 19 (Osasco)

Audax-SP

Flamengo

São Bento-SP

São José-RS

Grupo 20 (Alumínio)

Sharjah Brasil-SP

Náutico

XV de Piracicaba

Trindade-GO

Grupo 21 (Guaratinguetá)

Guaratinguetá

Bahia

Red Bull Bragantino

Joinville

Grupo 22 (Taubaté)

Taubaté

Cuiabá

Inter de Limeira-SP

Patriotas-PR

Grupo 23 (Itaquaquecetuba)

Aster Brasil-SP

Sport

Santo André

Cruzeiro-AL

Grupo 24 (Barueri)

Oeste-SP

Palmeiras

União ABC-MS

Queimadense-PB

Grupo 25 (São Bernardo do Campo)

São Bernardo-SP

Juventude

Portuguesa Santista

Conquista-BA

Grupo 26 (Diadema)

Água Santa

Santos

Nova Venécia-ES

Remo

Grupo 27 (Suzano)

União Suzano

Goiás

Portuguesa

Madureira

Grupo 28 (Mogi das Cruzes)

União Mogi-SP

Cruzeiro

Nova Mutum-MT

Capital-TO

Grupo 29 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Vasco

Potyguar Seridoense-RN

Macapá

Grupo 30 (São Paulo - Ibrachina)

Ibrachina-SP

Vitória

CSA

Picos-PI

Grupo 31 (São Paulo - Juventus)

Juventus-SP

Coritiba

Monte Azul-SP

Canaã

Grupo 32 (São Paulo - Nacional)

Nacional-SP

Avaí

São Caetano

Retrô-PE