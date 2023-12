Uefa define grupos da Euro 2024; veja chaves, datas e sedes

A Uefa definiu neste sábado, em Hamburgo, os grupos da próxima edição da Eurocopa, que será disputada na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho de 2024. A seleção alemã, anfitriã, fará o jogo de abertura contra a Escócia, na Allianz Arena em Munique.

Ao todo, 24 seleções participarão da Eurocopa no próximo ano, mas apenas 21 já estão definidas. Por meio da repescagem, 12 equipes ainda buscam a classificação para as três últimas vagas. Os jogos serão realizados em março.

O torneio continental tem em sua fase inicial seis grupos com quatro países em cada. Avançam para as oitavas de final os dois primeiros colocados dos grupos e ainda os quatro melhores terceiros. Depois, serão disputadas as oitavas, quartas, semi e final. Todas em jogos únicos. A decisão acontece no Estádio Olímpico de Berlim. A Eurocopa 2024 terá transmissão da Globo e da CazéTV.

A Uefa escolheu 10 cidades para sediarem os jogos. Nove delas receberam partidas da Copa do Mundo de 2006: Berlim, Munique, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburgo, Colônia e Leipzig. A única novidade é Düsseldorf. Ficaram fora da Eurocopa: Kaiserslautern, Nuremberg e Hannover.

Para o sorteio, as 24 seleções foram divididas em quatro potes. O ordenamento foi feito com base na classificação de cada equipe nas Eliminatórias da Eurocopa, que foram concluídas no mês de novembro. Assim, foram desconsideradas as posições dos países no ranking da Fifa.

Confira os grupos da Uefa Euro 2024

Grupo A: Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça.

Grupo B: Espanha, Croácia, Itália e Albânia.

Grupo C: Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra.

Grupo D: Vencedor da Liga A, Holanda, Áustria e França.

Grupo E: Bélgica, Eslováquia, Romênia e Vencedor da Liga B.

Grupo F: Turquia, Vencedor da Liga C, Portugal e República Checa.

Veja os duelos da repescagem

Liga A

Polônia x Estônia

País de Gales x Finlândia

Liga B

Israel x Islândia

Bósnia-Herzegovina x Ucrânia

Liga C

Geórgia x Luxemburgo

Grécia x Casaquistão