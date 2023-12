Brasília Vôlei sofre virada e é derrotado pelo Pinheiros na Superliga Feminina

O Brasília Vôlei teve mais uma noite de frustração na Superliga Feminina. Nesta quinta-feira (21/12), no Ginásio Sesi Taguatinga, a equipe candanga foi superada pelo time paulista Pinheiros, pelo placar de 3 sets a 2. As parciais foram de 25 x 19, 18 x 25, 25 x 17, 23 x 25 e 13 x 15.

Em quadra, o Brasília mostrava bom entrosamento e contava com grandes atuações da levantadora Ju Carrijo e da central Lanna. Com a possibilidade de fechar a partida em três sets a um, porém, acabou tropeçando nos próprios erros, e viu a equipe paulista definir o confronto no quinto set, com direito destaque para Valdez.

Agora, a equipe verde de Taguatinga entrará no período de recesso de fim de ano na competição com os ânimos um pouco mais nervosos. Afinal, em oito partidas disputadas, apenas uma trouxe vitória. Na penúltima posição da tabela, já não poderá ser ultrapassada pelo São Caetano, mas se distancia das posições seguintes. A luta passa a ser, mais do que antes, contra o rebaixamento. Na próxima rodada, no dia 4/1, o Brasília viaja a São Paulo para enfrentar o Bauru.



O jogo



No princípio, ambas as equipes apostavam em ataques direcionados às respectivas levantadoras. Ofensivamente, o Brasília, entretanto, mostrava mais fome. Com destaque para a oposta Amanda, a central Lanna e a levantadora Ju Carrijo, o time candango abria vantagem, e contava com erros de comunicação constantes da equipe do Pinheiros.

Bem posicionado nos bloqueios e com muito entrosamento, principalmente entre Carrijo e Lanna, o Brasília dominava a partida e, com apenas três erros, fechou o primeiro set com boa vantagem: 25 x 19.

O segundo set, no entanto, mostrava um Pinheiros mais atento. Com mais velocidade, através da ponteira Sonaly, já não corria mais atrás do placar e juntava gordura no placar. Mesmo com proveitosos contra-ataques de Amanda, o time brasiliense somava desatenções e não foi capaz de impedir uma derrota no set: 25 x 18, 1 x 1 no geral.

A transição do Brasília funcionava bem na partida, e o terceiro set dava indícios de um cenário parecido ao do primeiro. Com manutenção dos bons momentos, o Pinheiros, contudo, fornecia equilíbrio. Este cenário, portanto, persistia. Com aces dos dois lados, o confronto, cada vez mais, se resumia a quem era capaz de errar menos. Com Amanda inspirada, e Ana Medina saindo bem do banco, o Brasília fechou o terceiro set: 25 a 17.

No entanto, havia uma repetição de acontecimentos em Taguatinga. Com golpes de Bruna e Valdez, o Pinheiros não permitia vantagem expressiva do Brasília para fechar a partida. Já na metade do quarto set, a disputa era ponto a ponto. Dificilmente alguém assumia larga vantagem à frente.

Porém, as trocas constantes na liderança ao final do quarto set esquentavam os ânimos e ditavam uma sequência alucinante na reta final. Com a quarta parcial vencida pelo Pinheiros, com direito a ace de Valdez, por 23 x 25, o quinto set seria o responsável por definir a partida.



Assim como em outras oportunidades durante a temporada, o Brasília Vôlei se deixava abalar pelos próprios erros. Com erros no ataque e outros bobos durante as passagens de bola, não soube se desvencilhar da capacidade de Valdez, e acabou derrotada. A quinta parcial se encerrou em 13 x 15, três sets a dois para o Pinheiros.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

