Rodada de Boxing Day da Premier League: confira os jogos e a origem

Uma das datas mais especiais do futebol de clubes acontece a partir desta terça-feira (26/12). Parte praticamente litúrgica da Premier League, a Rodada de Boxing Day fecha o primeiro turno da competição no dia seguinte ao feriado de Natal, mantendo uma tradição de diversos anos.



Este dia é conhecido na Inglaterra pela venda do estoque de produtos não vendidos nas festas natalinas, naturalmente com descontos. Este evento, tanto na sociedade britânica quanto em demais países de esfera, influência e cultura inglesa, data do final do século 19. A história indica que este movimento surge da Igreja Anglicana, remetendo a doações em uma das épocas mais especiais do ano para o Cristianismo.

O primeiro jogo oficial em um 26 de dezembro foi na vitória do Sheffield FC — primeiro time de futebol do mundo e convivente, mas não rival, do Sheffield United, equipe da cidade que disputa o Campeonato Inglês, atualmente — por 2 x 0 sobre o Hallam, em 1860. Cento e sessenta e três anos depois, a maior liga nacional do planeta tem disputas importantes em diversas partes da classificação.

Confira, agora, os jogos da Rodada de Boxing Day da Premier League:

Terça-feira (26/12)

9h30

Newcastle x Nottingham Forest

A rodada começa com um confronto de opostos no Saint James Park. Após a eliminação na Liga dos Campeões, o Newcastle busca ter ritmo na liga para retornar às copas novamente, brigando na parte alta, enquanto o Forest, com o novo comando de Nuno Espírito Santo — que substitui Steve Cooper — deseja escapar da parte baixa da tabela com uma sequência negativa. A ESPN e o Star+ transmitem a partida.

12h

Sheffield United x Luton Town

Estes são dois times que seguramente pediram a Papai Noel para deixar a zona de rebaixamento. Envolvidos na luta da parte mais baixa da classificação, ambos têm confronto direto pela permanência na competição no Bramall Lane. Este jogo tem cobertura exclusiva do Star+.

Bournemouth x Fulham

Estacionados na metade da tabela, ambos buscam sair de qualquer risco e obter a tranquilidade suficiente para, em um segundo momento, tentar a aspiração a subir para a briga internacional. O confronto no Vitality Stadium será apresentado apenas pelo Star+.

14h30

Burnley x Liverpool

A briga de extremos no Turf Moor sugere um confronto de ataque contra defesa, apesar da dupla necessidade por pontos, na mesma medida. Enquanto o Burnley precisa deixar o Z-3, os Reds se mantêm firmes na briga pelo título. A ESPN e o Star+ exibem o jogo.

17h

Manchester United x Aston Villa

Precisando de uma reação para brigar ativamente nas copas europeias após o fracasso da Champions League, os Red Devils recebem um dos melhores times da competição, a atual sensação da PL. O clube de Birmingham tende a apresentar dura batalha no Old Trafford para manter sua vaga e postura no fechamento do turno inicial. A transmissão da partida será da ESPN e do Star+.

Quarta-feira (27/12)

16h30

Chelsea x Crystal Palace

Ansiosos por um melhor desempenho nos pontos corridos, os clubes londrinos abrem o segundo dia da Rodada de Boxing Day com o confronto da cidade. No Stamford Bridge, os Blues seguem na expectativa de arrancada para batalhar na parte alta da classificação, enquanto o Crystal Palace deseja sair da zona incômoda, próxima ao descenso. O duelo é de transmissão exclusiva do Star+.

Brentford x Wolverhampton

Quem pôde descansar — e até aproveitar a ceia de Natal — foi o Brentford, que teve confronto adiado no final de semana contra o Manchester City, envolvido no Mundial de Clubes. Agora, no GTech Community Stadium, a equipe que vem de três derrotas seguidas recebe os Wolves, também no meio da tabela. Uma vitória pode dar uma maior tranquilidade para fechar o ano. O Star+ cobre o duelo.



17h15

Everton x Manchester City

Passada a ressaca do Mundial de Clubes, os Citizens agora direcionam atenções à competição doméstica. Contra um adversário incômodo dos bastidores, envolvidos em polêmicas do fair play financeiro, os comandados de Pep Guardiola buscam a mesma regularidade das edições anteriores, enquanto os Toffees querem deixar a parte baixa, sobretudo jogando com a torcida no Goodison Park. A partida será exibida pela ESPN e pelo Star+.

Quinta-feira (28/12)

16h30

Brighton x Tottenham

Os Spurs não passaram um primeiro turno como desejado. Para corresponder a uma melhor e nova realidade, a formação londrina tem uma complicada visita ao Brighton, no American Express Community Stadium, tentando subir ao bolo da brigas pelas vagas europeias, onde este mesmo rival se encontra. O jogo será transmitido apenas pelo Star+.

17h15

Arsenal x West Ham

Sedentos por serem campeões, os Gunners fecham a primeira etapa do campeonato com um clássico contra os Hammers, no Emirates Stadium. Será o segundo jogo de grande relevância para os comandados de Mikel Arteta, depois do clássico do último sábado (23/12), contra o Liverpool, em Anfield. Por sua vez, o West Ham tem relativa distância da zona continental, mas deseja se aproximar para conferir sua situação antes da metade final da competição. O confronto tem cobertura da ESPN e do Star+.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

