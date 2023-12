Pressionado por corintianos, Augusto Melo promete 'presentes de Natal' no dia 2 de janeiro

Eleito presidente do Corinthians, Augusto Melo usou sua campanha para prometer um grande time para 2024 sob a garantia que a equipe voltaria a disputar títulos. Ainda sem anunciar um nome de peso, o dirigente respondeu a torcedores nas redes sociais garantindo que o 'presente de Natal' será divulgado no dia 2 de janeiro, quando ele assume o clube.

Muitos corintianos andam irritados com Augusto Melo pelo fato de o presidente prometer grandes nomes em entrevistas, mas não fechar contratações. O nome mais cotado é o de Gabigol, porém o Corinthians encontra enorme resistência dos cariocas para tirá-lo do Flamengo. O rubro-negro, por sinal, já está em negociações adiantadas com o lateral Viña, da Roma, outro nome que figurava nos planos de Melo.

O presidente foi apelidado de "Doutor Consulta" nas redes sociais pelos já irritados corintianos, pelo fato de sondar um monte de reforços e não fechar com ninguém. Melo respondeu à cobrança de um torcedor e deu a entender que o clube tem peças já fechadas além do lateral-esquerdo Hugo, do Goiás, e do volante Raniele, do Cuiabá, além do retorno de Raúl Gustavo.

"Os presentes estão muito bem guardados e vocês receberão no dia 2 de janeiro", afirmou Augusto Melo em suas redes sociais. Sobre a demora em anunciar reforços, o presidente explicou. "Você está muito ansioso. Eu só serei presidente para apresentar soluções no dia 2. Até lá relaxe e curta as festas. Seu presidente está trabalhando em sigilo."

Além de anunciar as saídas de Gil, Giuliano e Renato Augusto - Cantillo também não ficará -, o Corinthians vendeu Felipe Augusto para a Bélgica e deu adeus a Pedro, negociado com o Zenit. Já as chegadas estão em ritmo extremamente lento.

Robert Renan foi oferecido, mas o clube não se entusiasmou em tê-lo por somente seis meses e desistiu de abrir negócio com o Zenit. Viña optou pela proposta do Flamengo e Gabigol deve permanecer no Flamengo. Ao menos é o que dirigentes cariocas garantem. Desta maneira, as promessas de Augusto Melo devem vir de fora do país.