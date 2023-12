Endrick multiplica seguidores e caminha para ser referência midiática

Endrick trabalha até nas férias. Basta uma ação nos Estados Unidos ou uma visitinha de cortesia ao Real Madrid, na Espanha, para o algoritmo pirar com a multiplicação de seguidores nas redes sociais. Aos 17 anos, o filho do seu Douglas e da dona Cintia ganhou mais de 1 milhão de "followers" em um mês e acumula 9 milhões no Instagram, Tik Tok e X, o antigo Twitter.

A presença em um jogo do Boston Celtics na NBA, uma ação do patrocinador de chuteira New Balance com o astro do Cleveland Cavaliers, Darius Garland, ou a troca dos pés pelas mãos na casa do Boston Red Sox para simular um rebatedor de beisebol turbinam os perfis pessoais de Endrick. Uma passadinha no vestiário do Real Madrid antes do Natal para conhecer os futuros colegas de time fez com que ele rompesse a barreira dos 6,5 milhões de seguidores no Instagram. Se acrescentarmos os 2,4 milhões de fãs no Tik Tok e outros 281 mil no X, antigo Twitter, o brasiliense nascido em Taguatinga acumula 9 milhões de usuários conectados a ele.

A última referência do potencial de Endrick é a visita ao Centro de Treinamento do Real Madrid para conhecer futuros amigos. Ele abriu a temporada de intercâmbio quebrando as redes. O vídeo é um dos mais visualizados na página oficial do Real Madrid em 2023. Em 24 horas, houve quase 50 milhões de views.

O protagonismo na conquista do bi do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, premiações e a agenda de entrevistas alavancam o craque midiático. Segundo os administradores das contas de Endrick, o perfil não para de crescer desde a consolidação no papel de titular do Palmeiras e os 11 gols no Brasileirão. Ele foi o artilheiro do time na Série A. Quando fechou com o Real Madrid, em outubro de 2022, Endrick tinha 1,9 milhão de seguidores.

"O crescimento acelerado do Endrick nas redes sociais ocorre por alguns motivos, como performance dentro do campo, gestão da carreira e imagem, carisma e por ser querido por todas as torcidas. A rede social é um ativo importante do atleta. É, sem dúvida, um dos pontos que a empresa analisa ao tomar a decisão de patrocinar ou não um profissional. Logo, quanto maior o número de seguidores engajados, mais atrativo ele se torna", explica ao Correio Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports. A agência tem exclusividade na gestão de contratos de patrocínio e imagem do jogador.

A equipe de mídias sociais de Endrick o potencializa de maneiras diferentes. No Instagram, por exemplo, publica fotos, vídeos e ações dos patrocinadores. É disparado o jogador do Palmeiras com mais seguidores nessa rede. A linguagem muda no Tik Tok. Endrick apresenta uma versão mais leve, menos formal.

O crescimento da joia nas redes sociais tem a ver com o papel da empresa de entretenimento estadunidense liderada pelo cantor Jay-Z. Ele é o acionista majoritário da Roc Nation Sports Brazil. A firma também faz a gestão das imagens de Vinicius Junior, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli e outros jogadores.

"O interesse do público por Endrick é incomum, justamente porque ele é especial. O nosso trabalho, para o seu desenvolvimento, no campo e fora dele, é um direcionador, orientador, potencializador, mas nunca um adestrador, um fabricante de interesse", diz o analista Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.

O executivo acrescenta: "Todos os nossos clientes têm o mesmo conhecimento que adquirimos, disponíveis para eles utilizarem nas esferas que desejarem, mas não somos nós que decidimos quem fará sucesso, e jamais vamos transferir a nós o sucesso que é dos nossos clientes. Endrick tem mérito pelo que mostrou em campo, e ele, em conjunto com os pais, tem um mérito ainda maior por ser o jovem que é, um exemplo de humildade e autenticidade fora dele", afirma Thiago Freitas.

As procuras por Endrick estão vinculadas ao sucesso nas quatro linhas. Em 2023, ele conquistou o Paulistão, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão. "Esse crescimento interfere diretamente no interesse das marcas. Ao patrocinar atletas, as marcas buscam os valores que estão ligados aos atributos do esporte, como conquistas, propósitos, superação. Ter essas histórias vencedoras em plataformas que se comunicam globalmente traz uma grande visibilidade atrelada a personagens extremamente conectados com a base de fãs", avalia Danielle Vilhena, head de marcas da Agência End to End. A empresa conecta o torcedor à paixão. Portanto, apresenta soluções e engajamento para o mercado esportivo.

O diretor comercial da agência de marketing esportivo Absolut Sport, Fernando Paz, chama atenção para a construção de uma estrela global. "Junto ao crescimento dentro e fora de campo, tudo isso aliado ao comportamento, ajuda na construção da imagem, gerando retorno de mídia para a sua própria marca", observa.

Professor de marketing esportivo da ESPM, Ivan Martinho destaca a combinação entre dom e plano de carreira. "Além do talento dentro de campo e a atenção que a negociação do Real Madrid atraiu, Endrick tem, desde cedo, um estafe profissional para apoiá-lo, instruí-lo e transmitir tranquilidade na gestão extracampo junto à família, para que ele possa se dedicar totalmente ao que de melhor sabe fazer".