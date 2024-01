Botafogo e Vasco entram na disputa pelo meia Rollheiser, alvo do Corinthians

Benjamin Rollheiser, disputado por clubes brasileiros, conduz a bola em jogo do Estudiantes - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Um dos principais destaques do futebol argentino, Benjamin Rollheiser está cada vez mais disputado por clubes brasileiros. Afinal, nos últimos dias, Botafogo e Vasco também fizeram contatos pelo meia, que é alvo do Corinthians há mais tempo.

Ambos os rivais cariocas preparam propostas oficiais pelo jogador de 23 anos, revelado pelo River Plate. A princípio, a intenção de Rollheiser e seu staff era seguir rumo à Europa. Porém, o Benfica, um dos interessados, pode recuar do negócio. Com isso, cresce a chance de assinar com uma equipe brasileira. Pelo Estudiantes, em 2023, ele fez 57 jogos, com 12 gols e oito assistências.

Para a posição, o Timão já encaminhou o acerto com Rodrigo Garro, mais um argentino, que joga pelo Talleres. Isso não impediu, contudo, de manter sua oferta por Rollheiser. Tudo porque o meia Matías Rojas não deve permanecer, após cobrar salários atrasados publicamente.

Tanto Botafogo quanto Vasco buscam um reforço para o setor de criação. No Glorioso, Eduardo fez muito bem esse papel em grande parte do ano, mas caiu de rendimento na reta final e precisa de um substituto. Além disso, Rollheiser pode jogar aberto como ponta.

Já em São Januário, o único atleta com características semelhantes é Dimitri Payet. O veterano francês, entretanto, também não vai disputar todas as partidas, e a comissão técnica de Ramón Díaz deseja contar com outra opção para o setor.

