Firmino pode desembarcar no Atlético-MG; entenda o caso

Caso decida voltar ao Brasil, Firmino vai precisar reduzir drasticamente seu salário e o Atlético seria um dos poucos com condições de pagá-lo - (crédito: Divulgação/Al Ahli) Jogada10 Jogada10

A possibilidade de Firmino voltar ao Brasil e o Atlético ser um dos prováveis destinos surgiu no último sábado (30/12). Isso porque o atacante não vem sendo uma peça bastante utilizada no Al-Ahli. Contudo, de acordo com apuração do portal ‘Fala Galo’, as chances de o clube mineiro ou qualquer outro brasileiro fechar com o jogador são quase remotas.



A única possibilidade ainda segundo a apuração seria pela vontade de Firmino. Para isso, ele teria de abrir mão de seu salário astronômico na Arábia Saudita e aceitar receber bem menos no Brasil. Um dos poucos clubes no país capazes de pagar bons vencimentos é o Atlético. Atualmente, sua remuneração gira em torno dos 22 milhões de euros por ano (algo próximo aos R$ 10 milhões por mês). Tais cifras estão longe da realidade na Europa e em terras tupiniquins.

Além disso, caso o atacante e o Al-Ahli decidam por quebrar o contrato, a prioridade do dono dos seus direitos é vendê-lo para outro clube da Arábia. Afinal, manteria a liga atrativa, reforçando a filosofia de fortalecer o futebol local. Bem como serem os únicos capazes de pagar o seu alto salário.

Mesmo que ele deixe o país, antes o jogador e seus representantes provavelmente optariam por tentar um retorno à Europa. No Velho Continente, Firmino passou a maior parte da sua carreira ao atuar pelo Hoffenheim, da Alemanha, e Liverpool, da Inglaterra.

Passagem de Firmino pela Arábia Saudita

A contratação do atacante pelo Al-Ahli ocorreu nesta temporada, como mais um exemplo de grande jogador atraído para o projeto de incentivo do governo da Arábia Saudita ao futebol local. Firmino chegou sem custos ao clube após não renovar seu vínculo com o Liverpool, onde atuou por oito temporadas.

A sua chegada ocorreu antes do Al-Ahli fechar com o técnico alemão Matthias Jaislle, que não o vem utilizando como uma das principais peças. Tanto que nos últimos sete jogos, o atacante foi reserva. Até aqui, Firmino participou de 19 compromissos da equipe, sendo titular em 12. Ele já anotou três gols e três assistências.

Pouca chance de fechar com o Atlético

Essa pouca minutagem recente levantou a possibilidade de uma transferência até mesmo pelo alto salário. Um retorno ao Brasil também surgiu como uma alternativa, porém é bem difícil. Em sua terra natal, Firmino começou no CRB, em Alagoas, onde nasceu.

Posteriormente, ainda nas categorias de base foi para o Figueirense, onde se tornou profissional, em 2009, com apenas duas partidas. No ano seguinte, entrou em campo 51 vezes e marcou 12 gols até ser vendido ao Hoffenheim.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook